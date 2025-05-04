川普願調降對中國關稅 本周至少和1國達成貿易協議

美國總統川普4日從佛州西棕櫚灘搭乘空軍一號返回華府途中，走向機艙後方與媒體交談。(路透)

美國總統川普 本周繼續推動貿易談判，將至少和一個達成貿易協議，他也考慮調降對中國進口貨品課徵的145%關稅 ，但強調不會單方面行動。

川普接受NBC「Meet the Press」節目周日播出的專訪說：「到某個時候我會調降，否則根本沒辦法跟他們做生意。」

同時，政府官員向華爾街日報透露，白宮本周將至少宣布與一個希望豁免更高關稅的國家達成的協議。川普也相對要求對方開出一系列讓利條件，包括擴大採購美國貨品，並降低非關稅貿易障礙。

這位官員表示，川普和幕僚對美國經濟情勢稍感放心，最近美股連日走高，上周五公布的就業報告優於預期，都是例證。

川普接受NBC訪問時，形容美國正處於轉型階段，且不排除經濟有可能走下坡。他說：「什麼事都可能發生。」但他強調自己相信政策將引發歷史性的經濟榮景。他表示，美國經濟如今「有一部分」是他的表現，不再完全是前總統拜登的，並說「好的部分」是他創造的。

川普雖暫緩對數十個國家加徵全面關稅，以爭取談判空間，但仍維持對中國進口貨品的高額關稅，且已對部分消費品價格造成上漲壓力。他上周對此輕描淡寫說，小孩「或許從30個洋娃娃變成只有兩個」。他在CNBC受訪被 追問到此說法時，仍堅稱美國人可以過得更簡樸，「他們不需要250枝鉛筆，有五枝就夠了」。

川普說：「我們不需要把錢浪費在和中國的貿易逆差上，去買那些不必要的東西、那些根本用不到雜物。」他強調油價和食品價格正在下降。至於小企業能否指望紓困措施？川普直接否決。他說：「他們根本不需要。他們會賺進大把鈔票。」

但他仍表示，不會排除永久關稅這項選項。他說：「我不會這樣做，因為如果他們認為關稅會被撤掉，為什麼還要來美國投資設廠？」

川普也強調，儘管他一直批評聯準會（Fed）降息動作太慢，但他並不打算撤換Fed主席鮑爾 。他說：「我為什麼要那麼做？反正不久就可以換掉他了。」鮑爾的任期是到2026年5月。