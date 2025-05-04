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Nike、Adidas帶頭喊話 76家鞋業致函川普籲「放鞋一馬」

編譯徐榆涵／綜合報導
美國鞋類分銷與零售商協會上周致信總統川普，呼籲其將鞋類商品排除在新一波報復性關稅清單之外。(歐新社)
美國鞋類分銷與零售商協會上周致信總統川普，呼籲其將鞋類商品排除在新一波報復性關稅清單之外。(歐新社)

美國鞋類分銷與零售商協會(FDRA)上周致信總統川普，呼籲其將鞋類商品排除在新一波報復性關稅清單之外，直言關稅將對鞋業構成生存威脅。

路透報導，這封日期為4月29日的聯名信獲得Nike、Adidas美國分公司、Skechers等76家鞋業品牌支持簽署，包括Deckers、Capri Holdings、Under Armour與VF Corporation等知名企業。

信中指出，美國鞋業早已承擔沉重關稅壓力，許多兒童鞋的關稅稅率動輒高達20%、37.5%甚至更高，若再加上川普政府近期祭出的新關稅，將對產業造成毀滅性打擊。

整體而言，美國鞋業將面臨介於150%至約220%之間的關稅壓力。協會在信中強調：「這是一場緊急狀況，需要立即關注與處理。美國鞋類產業無法在應對這種前所未有、難以預期的關稅制度的同時，還要花費幾個月的時間，來調整商業模式與供應鏈。」

川普自本月初起針對包括中國在內的多個主要貿易夥伴實施大規模關稅措施，其中對中國進口商品課徵高達145%的關稅，衝擊廣泛消費品類。中國商務部上周表示，正「評估」華府提出的重新展開貿易談判之建議。

在此不確定情勢下，Adidas日前儘管公布亮眼的第一季財報，卻仍未上調2025年財測；Skechers亦宣布撤回全年預測，坦言難以因應川普政府「反覆無常的貿易政策」。

聯名信強調：「對於美國鞋業而言，龐大的成本增幅帶來生存威脅，數百家企業恐將因此倒閉，成千上萬個家庭也將受到波及。」

該信呼籲政府應採取「更具針對性的方法」，僅對具戰略意義的商品加徵關稅，而非針對基礎消費品全面開火。

美國鞋類分銷與零售商協會上周致信總統川普，呼籲其將鞋類商品排除在新一波報復性關稅...
美國鞋類分銷與零售商協會上周致信總統川普，呼籲其將鞋類商品排除在新一波報復性關稅清單之外。(路透)

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