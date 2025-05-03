遇生存威脅 Nike、愛迪達等76家業者 籲川普豁免鞋產品關稅

美國鞋類分銷與零售商協會（FDRA）4月29日致函白宮，呼籲川普政府考量對其產品豁免關稅，Nike、愛迪達（Adidas）等知名品牌都簽署該信件。（路透）

美國鞋類分銷與零售商協會（FDRA）日前致函白宮，呼籲川普 政府將鞋類商品排除在對等關稅 清單之外，直言關稅將對製鞋業構成生存威脅。共有76個鞋類品牌參與署名，包含Nike、愛迪達美國子公司、Under Armour及Puma等品牌都在其列。

FDRA在這封日期為4月29日的信中指出，加徵關稅將會推高美國鞋類成本，甚至使企業面臨倒閉，希望川普重新考慮關稅措施，「許多為中低收入家庭生產平價鞋類的公司，根本無力承擔如此高的關稅，也無法轉嫁這些成本，若沒有立即採取行動，這些公司就只能倒閉，目前許多訂單都已被擱置，美國消費者的鞋類庫存可能很快就會見底」。

FDRA也說，「如果目前的情況持續，美國鞋業工人及消費者將蒙受損失」，「這是一場緊急狀況，需要立即的關注與行動」。

信中還表示，關稅不會推動製鞋業回流美國，因為這需要大量資本投資，和為期數年的規劃，才能完成供應轉移，企業法一面調整商業模式以重新聚焦國內市場，一面又要吸收新成本。

愛迪達在本周稍早已示警，關稅將會讓美國消費者承受更高的定價。Nike財務長在3月底時曾說，全球性的關稅及經濟不確定性將可能導致本季銷售下滑。

如越南 及印尼等主要鞋類生產國，也面臨潛在的高額關稅稅率。Nike有一半的鞋款是在越南製造。