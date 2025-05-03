我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中情局大瘦身 傳將裁員1200人

小額包裹關稅豁免終止 部分海外業者暫停對美出貨

美國對外國汽車零部件徵收25%關稅生效 南韓業界戒慎恐懼

編譯張佑生／即時報導
美國對外國汽車零部件徵收25%關稅生效， 南韓業界將受衝擊，圖為大量的起亞汽車停放在平澤港的碼頭。（路透）
美國對外國汽車零部件徵收25%關稅生效， 南韓業界將受衝擊，圖為大量的起亞汽車停放在平澤港的碼頭。（路透）

韓聯社3日華府專電報導，美國總統川普對進口汽車零部件徵收的25%關稅，已於當地時間3日正式生效。

根據川普3月26日發布的公告，對進口汽車零部件徵收的25%關稅，從美東時間當天凌晨0點1分開始正式徵收。

此前，對外國整車徵收的25%關稅，已從上月3日凌晨0點1分開始施行。

不過，為了減輕在美國擁有整車生產設施的汽車製造商的負擔，川普4月29日通過修訂公告，宣布對汽車零部件的關稅在未來兩年內部分緩解。

具體來說，從今年4月3日到明年4月30日，美國境內組裝汽車價格中相當於15%的零部件，將獲得一年期的關稅豁免；從明年5月1日到2027年4月30日，則對相當於10%的零部件免徵關稅。

此外，川普還簽署了一項單獨行政命令，規定汽車及零部件、對加拿大與墨西哥的關稅、鋁關稅、鋼鐵關稅之間不會重疊徵收，若某產品同時適用多項關稅，則優先適用汽車及零部件的關稅。

儘管這樣對汽車零部件的關稅比最初計畫有所緩解，讓南韓零部件企業多少鬆了一口氣，但由於對美出口佔比高，仍不可避免將遭受打擊。

關稅可能導致整車的最終消費者價格上漲，進而引發對外國零部件需求的萎縮，導致出口減少。

根據韓國貿易協會的數據，韓國汽車零部件對美出口比重，從2020年的29.5%上升到去年的36.5%。

在美國汽車零部件進口總額中，韓國製品的比重截至去年為6.4%，金額約為135億美元。

細分來看，包括電池、電機等電動化零部件（30億美元）、底盤及驅動軸零部件（30億美元）、汽車用電子電氣零部件（25億美元）、車身及零部件（23億美元）、引擎及零部件（13億美元）、汽車用輪胎及內胎（8億美元）等。

關稅 川普 墨西哥

上一則

為反制關稅…中國實施稀土出口管制 逾月全球稀土價格「飆漲3倍」

下一則

貿易談判鋪路 北京擬派公安部長來美先談芬太尼

延伸閱讀

貿易談判鋪路 北京擬派公安部長來美先談芬太尼

貿易談判鋪路 北京擬派公安部長來美先談芬太尼
經濟學人：川普領導下 美失嚇阻力恐棄台

經濟學人：川普領導下 美失嚇阻力恐棄台
中研院士：台灣只是川普棋子 不輕易放棄也不全力捍衛

中研院士：台灣只是川普棋子 不輕易放棄也不全力捍衛
封鎖伊朗石油出口 川普劍指北京

封鎖伊朗石油出口 川普劍指北京

熱門新聞

商務部長盧特尼克。(路透)

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

2025-04-29 15:28
教宗方濟各葬禮，川普總統(右二)夫婦，烏克蘭總統澤倫斯基(左二)夫婦都被安排坐到第一排。(歐新社)

教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？

2025-04-26 21:30
美國財政部長貝森特（圖）周日說，他不知道有。（路透）

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

2025-04-28 09:54
美國總統川普。(美聯社)

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

2025-04-30 20:26
美國大型零售業者警告，除非白宮與中國達成貿易協議，疫情時期供應鏈受阻的情形，恐將重演。美聯社

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

2025-04-25 08:45
中國已默默開始豁免131項、價值約400億美元的美國商品關稅，占自美進口總額的24%；顯示中國正設法緩和貿易戰對本身經濟的打擊，但並不意味中國對美國的立場已有所軟化。路透

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

2025-05-02 08:34

超人氣

更多 >
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
結婚選這3生肖男「對老婆好到不行」 屬兔1原因讓人心安

結婚選這3生肖男「對老婆好到不行」 屬兔1原因讓人心安
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...