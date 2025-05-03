避開美國H20禁令 Nvidia傳再為中國特製晶片

美國科技媒體報導，Nvidia已向中國的主要客戶通知，會另外設計不違反美國政府限制的晶片供應。（路透）

中央社引述美國科技媒體The Information報導指出，半導體公司Nvidia(輝達)已通知部分最大中國客戶，Nvidia正在調整其人工智慧晶片設計，好讓這些晶片可在不違反美國出口規則下向中國企業銷售。

The Information報導，盡管美國政府逐步收緊對Nvidia銷中產品的限制，這家人工智慧(AI )晶片巨擘並不打算放棄中國市場，並已通知字節跳動等部分最大中國客戶，輝達正在調整其AI晶片設計，好讓這些晶片可在符合美國出口規範的情況下賣給中國公司。

路透社引述消息人士的說法指出，Nvidia執行長黃仁勳 1日才與美國國會議員談到中國華為公司AI實力日增的隱憂，並指Nvidia晶片在中國發展受限可能將使華為晶片更具競爭力。據報導，黃仁勳曾建議川普 政府調整美國AI晶片的出口規定。同一天，黃仁勳則受邀出席川普總統的活動。

Nvidia晶片對開發聊天機器人、圖像生成器和其他AI系統至關重要。自美國總統川普第一個任期以來，這些晶片一直是美國出口管制的目標。

在此情況下，Nvidia為中國市場設計符合出口規範的晶片，以因應不斷變動的規範。

Nvidia上月表示，川普政府限制輝達向中國出口H20晶片，除非獲得特別許可。Nvidia的H20晶片因為性能相對較低，在高階晶片遭管制後成為主要輸中品項。