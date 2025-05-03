彭博：中國悄悄豁免24%美國貨品關稅 但並非示好

美中關稅僵局兩國已出現衝擊，美國媒體報導，中國已悄悄列出美國商品豁免清單，總價值約400美元。（美聯社）

中國已默默開始豁免131項、價值約400億美元的美國商品關稅 ，占自美進口總額的24%，顯示中國正設法緩和貿易戰 對本身經濟的打擊，但並不意味中國對美國的立場已有所軟化。

彭博資訊報導，過去幾周來，中國貿易商及企業界流傳一份對美國產品豁免關稅的清單，共涵蓋131項，包括製藥及化工產品；有些被豁免的商品先前就被媒體報導過。這份清單來自何處並不清楚，也未獲得中國官方證實。但據熟悉此事的人士表示，至少有六家中國企業已經能進口清單中的產品，無須支付關稅。

中國官員早在4月第二周時，就曾詢問外資企業提報從美國進口的產品中，哪些是業者營運所必需，且無法輕易代替的項目，之後其中一些項目便被豁免125%的對美關稅。知情人士透露，這是一份動態的清單，將隨著中國的需要而持續調整，可能增加更多商品，也可能在成功找到替代品後刪除原本豁免的項目。

中國此舉與川普政府豁免從中國進口手機及其他電子產品對等關稅的作法相呼應。據蘭德公司中國研究中心主任狄皮波估計，去年美國進口這些中國產品的金額約1020億美元，占美國從中國進口額的22%。

中國此舉大致是比照美國的豁免行動，更像是戰略性的措施，而非向美國示好。這也顯示北京當局的優先工作是在貿易戰下保護本身的經濟。狄皮波指出，「中國可能藉由避免關鍵商品進口崩跌，減輕對其經濟所受的傷害。這些豁免行動不應被解讀為中國對美釋出訊號，因為中國一直是透過商業管道默默進行豁免，避免公開宣示。」

彭博經濟研究分析師表示，「我們認為中國對關鍵、難以取代的美國產品豁免關稅，是務實的作法；既能緩和與美國間的緊張關係，也符合中國產業的利益。中國任何有助於使貿易戰降溫的行動，也是基於避免與美國更廣泛衝突的思維」。