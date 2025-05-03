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小額包裹關稅豁免終止 部分海外業者暫停對美出貨

中央社／倫敦2日綜合外電報導
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圖為西雅圖一名送貨員在整理快遞包裹。（路透）
圖為西雅圖一名送貨員在整理快遞包裹。（路透）

由於美國讓小額包裹享有關稅豁免的待遇2日終止，部分零售商已停止向美國顧客銷售產品，其他業者則正在尋找暫時因應方案，希望關稅能調降。

路透報導，隨著川普總統上月決定取消原產自中國和香港產品的「小額豁免」（de minimis exemption）待遇，原本免徵關稅、價值低於800美元的電子商務包裹，如今將面臨高達145%的關稅，此舉已顛覆全球貿易，並引發北京當局報復。

英國美妝產品零售商Space NK上個月30日發布通知指出，「為了避免我們顧客的訂單出現不正確或額外費用」，公司已暫停處理對美國的電子商務訂單和出貨。

Space NK並非唯一做出這項決定的業者。總部位於加拿大溫哥華、銷售中國製胸罩和內衣的Understance在社群媒體Instagram貼文中向顧客表示，由於關稅問題，公司不會再向美國出貨，待政策明朗後再恢復。

全球貿易顧問公司Trade Force Multiplier執行長艾倫（Cindy Allen）表示：「我們（的關稅）正從零飆升至145%，對業者與顧客來說都難以承受。」

艾倫還說：「我看到很多中小企業乾脆選擇全面退出（美國）市場。」

願意繼續進入美國市場的業者則被迫提高產品售價。

英國服飾零售商Oh Polly總經理布蘭尼（Mike Branney）說，公司產品在美國的售價比在其他市場提高20%，且後續可能會考慮進一步調漲價格，以因應關稅變高。

總部設於新加坡的快時尚巨擘Shein今天在其美國Instagram帳號貼文中尋求讓顧客安心，寫道「有些產品標價可能會與以往有別，但我們大多數的產品依然平價」。Shein銷售大多在中國製造的服飾，美國是Shein最大市場。

中國電商巨擘「拼多多」旗下國際購物平台Temu則在網站上醒目標註已存於美國倉庫的商品為「本地」，並跳出訊息通知消費者這類商品不會產生進口關稅。

Temu透過聲明指出「目前美國所有銷售均由本地賣家負責，訂單也在美國境內完成」，並強調美國顧客的價格「維持不變」。

但在2日政策生變前進口的物品最後也會售罄。Shein和Temu過去幾週均已削減在美國的數位廣告支出，為銷售很可能受到衝擊的情況做準備。

關稅 Shein 零售商

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