美日第2輪貿易談判結束 汽車關稅成焦點

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正1日在美舉行第二輪美日部長級貿易談判。圖為赤澤亮正赴美前在東京羽田機場與日本媒體發表談話。(歐新社)

針對總統川普 政府近期實施的關稅 措施，日本 經濟再生擔當大臣赤澤亮正1日於華盛頓與財政部長貝森特等人舉行第二輪日美部長級貿易談判。赤澤在會中再次強烈要求美方重新檢視一連串關稅政策，並試圖透過促進投資等議題尋求雙方妥協的可能。

NHK報導，會後接受媒體採訪時，赤澤亮正表示，日美雙方正為6月舉行的領袖會談鋪路，並指出「在向領袖報告前，部長層級會談次數增加、討論時間拉長，是很常見的情況。接下來將進入深入檢視是否有疏漏或錯誤的階段，時機可能落在5月中旬之後。」

對於媒體詢問談判是否以達成6月的領袖共識為目標，赤澤回應，「如果能進入那個階段會很好」，顯示日方有意加速協商進度。

針對是否涉及安全保障與匯率議題，赤澤明確指出，「安全保障與關稅、貿易的邏輯與思考方式不同，難以混為一談；而匯率部分，已交由財務部長級進行對話，並依此進行，不在目前的協商範圍內。」

他也強調汽車與農業是極為重要的經濟領域，理解民眾對日美談判的擔憂，並表示：「我們絕不會進行損害國益的協商，該守的要守，該說的話要說清楚。」

談及談判進度，他表示「談判是一個整體套案，只有全部達成共識，協議才算成立，因此討論到哪個程度並不重要。」

雙方並達成共識，預計在5月中旬之後舉行下一輪部長級會談，目前正進行日程協調。赤澤也強調，日本政府將團結一致，把這項談判視為最優先事項，全力以赴。

據了解，此次談判歷時約2小時，於日本時間清晨6時前，在美國財政部與貝森特、美國貿易代表署（USTR）代表葛里爾，以及商務部長盧特尼克進行會晤。這是繼兩周前川普親自出席的首次會談後，雙方再度會面，這次則以部長層級為主。

雖然談判細節未公開，但外界推測，赤澤強調美國關稅措施已對日本國內產業，特別是汽車業造成實質影響，並要求美方重新考慮；他也說明，日本加大對美投資有助於創造在地就業，對美國經濟亦具正面效益，雙方可望在此基礎上尋找共識。

至於美方關切的汽車與農產品進口議題，日方則在掌握美方立場後，說明自身立場。在川普持續要求減少貿易赤字的背景下，未來協商能否聚焦於具體領域，備受關注。