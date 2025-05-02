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瑞安航空訂330架波音 威脅若因關稅漲價 不排除「轉單」

編譯陳韻涵／綜合報導
瑞安航空執行長歐黎瑞稱，該公司向波音訂購的330架飛機，若因關稅因素漲價，會考慮購買其他飛機，包括中國商飛的C919。(路透)
瑞安航空執行長歐黎瑞稱，該公司向波音訂購的330架飛機，若因關稅因素漲價，會考慮購買其他飛機，包括中國商飛的C919。(路透)

瑞安航空(Ryanair)向飛機製造商波音(Boeing)下訂330架飛機，並威脅若因關稅漲價，將找別家替代廠商，包括中國飛機製造商「中國商飛」公司(COMAC)。

路透報導，瑞安航空是歐洲最大的廉價航空公司和波音的一大客戶，而瑞安航空1日的發言成為川普總統的關稅戰最新發展，意在呼籲川普豁免該產業的關稅，否則全球航空航太產業可能重新洗牌。

但業內消息人士表示，中國商飛尚未在歐洲取得適航證，且波音的主要競爭對手「空中巴士」(Airbus，空巴)表示未來十年的訂單已接滿，瑞安航空可能只是口頭恐嚇。

瑞安航空執行長歐黎瑞(Michael O'Leary)寫給美國資深議員的信中表示，川普的關稅可能威脅到瑞安航空訂購的330架波音737 MAX飛機，這些飛機的定價逾300億元。

歐黎瑞說：「若美國政府繼續實施其判斷錯誤的關稅計畫，且若這些關稅嚴重影響到波音飛機出口歐洲的價格，那麼我們肯定會重新評估當前訂單，以及轉單的可能性。」

報導指出，取消訂單的威脅代表歐黎瑞的語調轉趨強硬，他4月曾威脅延遲收貨；3月則曾表示，波音高層私下透露，有信心讓飛機豁免關稅。

航空產業消息人士表示，波音和空巴的合約不包括任何關稅條款，因為該產業幾十年來一直免稅，只有在飛機擁有權轉移給航空公司買家且履行合約後，才要支付關稅。

知情人士透露，大多數飛機購買合約都包含一項條款，要求各方支付自己的稅款，但未明確提及關稅。

考量貿易動盪將持續一段時間，許多航空、航太公司據信正在審查未來交易的合約措辭。

業內人士表示，歐黎瑞在信中的說法，可能是在與波音談判之前的干預策略。

瑞安航空執行長歐黎瑞稱，該公司向波音訂購的330架飛機，若因關稅因素漲價，會考慮...
瑞安航空執行長歐黎瑞稱，該公司向波音訂購的330架飛機，若因關稅因素漲價，會考慮購買其他飛機，包括中國商飛的C919。(路透)

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