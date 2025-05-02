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商會請命 致函財長籲關稅「放過小企業」

記者陳熙文／華盛頓報導
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白宮副幕僚長米勒說，川普政府對小型企業的關稅緩解，就是史上最大規模的減稅。(路透)
白宮副幕僚長米勒說，川普政府對小型企業的關稅緩解，就是史上最大規模的減稅。(路透)

美國商會(U.S. Chamber of Commerce)近日寫信給川普政府，請求關稅政策排除小型企業，以免美國經濟落入蕭條，也避免對小型企業造成不可挽回的傷害；白宮副幕僚長米勒(Stephan Miller)1日表示，川普政府提供小型企業的關稅緩解就是減稅。

面對川普關稅政策反覆無常的批評，財政部長貝森特(Scott Bessent)則說，關稅的不確定性未來將慢慢減少，並認為「戰略模糊」是談判的策略。

美國商會4月30日寫信給貝森特，請求川普政府的關稅政策可以自動排除從國外進口產品的小型企業，認為小型企業沒有多餘的資金承受關稅提高，希望政府可以拯救小型企業，也避開經濟蕭條。

美國商會認為，若美國與各國的關稅談判不盡快達成協議，關稅恐對小型企業造成不可挽回的傷害。

白宮1日舉行記者會，米勒說，川普政府對小型企業的關稅緩解，就是史上最大規模的減稅；美國總統川普也指出，來美國投資的企業將在支出上獲得百分之百免稅。

針對聯邦眾院共和黨團正草擬的包裹法案，米勒說，這將是美國史上最支持小型企業的稅務法案；此外，米勒也說，企業只要回到美國生產製造，就不會被課徵關稅。

米勒說，川普政府將對小型企業實施稅務緩解(relief)，並重申，政府只會向外國製造的產品課徵關稅。

貝森特1日也更新美國與各國的談判進度，他指出，美國與各國的談判順利，他正專注於與亞洲貿易夥伴的談判，並表示，美方1日又與日本貿易談判代表見面。

貝森特並表示，美國與中國若要談判，必須先看到中國緩解情勢；貝森特說，啟動與中國的貿易談判有很多步驟，第一步就是要緩解(de-esalation)；貝森特再度表示，美中之間的狀況形同禁運，中國無法持續面對高額關稅，尤其假期訂單即將來臨，中國再不讓步，其經濟將面臨重大衝擊。

對於美國第一季GDP成長率不盡理想，貝森特說，他沒有看到美國經濟今年會走入蕭條，指經濟數據接下來會變好，並表示，川普政府繼承了拜登政府的經濟，若這樣來說，算是不錯的第一季；貝森特也說，第一季的經濟數據不完全代表經濟現況。

貝森特說，川普的關稅政策就是要把精準製造業帶回美國；貝森特承認說，問題不會一夜解決，但認為，關稅的不確定性未來會愈來愈小，最後會消失不見；貝森特也為川普辯護說，戰略模糊是談判的策略。

面對短期衝擊，貝森特說，大家應該深吸一口氣。

關稅 川普 蕭條

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