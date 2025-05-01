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川普曝企業投資美國近8兆 黃仁勳謝「大力鼓勵」

記者陳熙文、盧思綸／綜合報導
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Nvidia執行長黃仁勳（右）當著川普總統（左）的面感謝川普的鼓勵，並肯定他的政策。（美聯社）
Nvidia執行長黃仁勳（右）當著川普總統（左）的面感謝川普的鼓勵，並肯定他的政策。（美聯社）

執政滿百日，美國總統川普30日表示，企業承諾投資美國的金額已近8兆美元，指國家正朝正確的方向前進；Nvidia執行長黃仁勳表示，感謝川普的政策與支持，並感謝川普的「大力鼓勵」，加速企業到美國生產製造。

彭博資訊報導，黃仁勳稍早在華府一場科技會議上告訴記者，美國必須加速推動AI技術向全球擴散，並喊話川普政府，重新審視人工智慧（AI）技術的出口政策，以利美國企業善加利用全球市場的潛力，並且直言中國在AI競爭上「並不落後」，點名華為是「世上最難對付的科技公司之一」。 

川普政府和拜登政府都有限制晶片出口中國的措施。

川普30日在白宮舉行企業投資美國活動，邀請承諾投資美國的企業代表出席；川普指出，到場的企業承諾投資美國的總額達到2兆美元，並表示，企業承諾投資美國的金額已近8兆美元。

川普並提到接下來預計在國會通過的減稅法案，預計為企業支出免稅，「你可以建造你的工廠，幾乎不用繳稅」，並表示，將為企業支出爭取在接下來4年的時間裡都可以100%免稅。

川普也承諾要為企業減稅，從現行21%的稅率砍至15%，只要企業在美國生產製造；川普說，包括「那些美妙的晶片。」

針對聯邦眾院共和黨團正草擬的包裹法案，眾院議長強生(Mike Johnson)30日堅持希望在國殤日(Memorial day)當周送出眾院，期待在國慶日通過；強生說，這將傳遞出穩定的訊息，讓金融市場安心。

強生也表示，如果美國債務上限不提高，美國最早可能6月初就會無法繼續履行其財務義務。

眾院共和黨團正草擬包裹法案，以推動川普政府的政策，包括稅務、移民、能源，並延續川普2017年的減稅法案。

川普在白宮的活動上一一唱名到場的企業代表，也邀請日本軟體銀行集團執行長孫正義和黃仁勳等人上台說話。

孫正義說，川普第一任期的時候，軟銀承諾4年投資500億美元，最後軟銀投資700億美元；這一次，軟銀承諾投資1000億美元，但川普說要投資更多，所以軟銀承諾投資2000億美元，並與OpenAI、甲骨文和MGX共同宣布5000億美元的投資。

黃仁勳上台時則表示，Nvidia將在美國生產下一個世代的科技；黃仁勳說，如果沒有川普的政策和支持，以及非常重要的是，如果沒有川普的「大力鼓勵」，到美國生產製造不會加快到這個速度，暗指川普的關稅政策推動企業到美國生產。

黃仁勳說，未來的生產製造不再與廉價勞動力有關，而是與科技有關，並指出，未來若要發展AI，必須要有進步的、成長的、搭配產業能源政策；黃仁勳表示，他很感謝川普支持這樣子的能源政策。

軟銀執行長孫正義30日受邀上台講話時表示，軟銀原來承諾投資美國500億，後來增加...
軟銀執行長孫正義30日受邀上台講話時表示，軟銀原來承諾投資美國500億，後來增加到700億。（美聯社）

川普 黃仁勳 AI

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