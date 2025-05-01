貿易戰傷害首現…中國4月新出口訂單驟減 製造業萎縮

中國商務部的數據顯示，4月出口到美國的訂單大減，美中關稅戰的衝擊已經出現。（美聯社）

華爾街 日報(WSJ)30日報導，川普 總統掀起貿易戰之後，中國經濟出現受到傷害的第一個跡象，美國高額關稅 開始擠壓中國經濟，4月份新出口訂單大幅減少，製造業萎縮。報導指出，北京面臨加強振興措施、與美國談判等壓力，雖然受到經濟壓力，但態度依然強硬，不願屈服。

二度執政的川普為了重新調整美國與世界夥伴的貿易關係而全面祭出關稅，中國進口商品關稅為145%。根據中國國家統計局30日公布調查，中國新出口訂單掉到2022年受到新冠疫情影響以來的最低點，中國整體製造業則陷入一年多以來表現最弱的時刻。

急速下滑的數字反映了川普對中國進口商品加徵高額關稅，已開始對中國經濟動能造成衝擊，北京因此面臨壓力，必須加大力道以支撐經濟成長。

報導指出，中國國家主席習近平也因此受到更多壓力必須與川普達成貿易協議，不過到目前為止，北京依然釋放明確訊息要堅決抵抗美國霸凌。

根據中國官方統計，製造業衡量指標的「採購經理人指數」(purchasing managers' index，PMI)今年3月間為50.0，到了4月則跌至49，顯示經濟步入收縮。「採購經理人指數」超過50以上，代表製造業活動正在擴張，低於50則代表萎縮，4月份「採購經理人指數」是2023年12月以來最差紀錄。

另一項統計中國出口新訂單的類似指數下跌更嚴重，4月間跌到44.7，創下2022年12月以來最低點。報導指出，這個跡象代表著美中貿易恐將枯竭，美國進口商今年稍早趕在關稅生效前搶貨，如今則紛紛取消或延後訂單。

美聯社報導，美國企業取消向中國下單、推遲擴廠計畫，低調觀察接下來貿易政策走向。川普大規模祭出關稅但政策難以預測，或許再過幾周美國消費者就會發現貨架變得空蕩蕩，商品價格變貴。高物價與不確定性可能拖累美國經濟，經濟學者警告說，經濟衰退風險正在上升。

商務部30日公布資料顯示，美國經濟今年1月至3月間縮水0.3%，是三年來首度退步。