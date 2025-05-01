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川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

路透：中國已列出免125%關稅美商品清單 悄悄通知企業

編譯陳韻涵／綜合報導
路透引述消息人士說法報導，中國已針對藥品、積體電路晶片和飛機引擎等特定產品，予以豁免關稅。(美聯社)
路透引述消息人士說法報導，中國已針對藥品、積體電路晶片和飛機引擎等特定產品，予以豁免關稅。(美聯社)

知情人士透露，中國在尋求緩解美國貿易戰衝擊之際，已列出免徵125%關稅的美國進口商品清單，且正悄悄通知企業。

路透引述兩名消息人士說法報導，中國已針對藥品、積體電路晶片和飛機引擎等特定產品，予以豁免關稅，並要求各公司確定他們需要免除稅額的關鍵商品。

消息人士說，尚不清楚這份前所未見的「白名單」上有哪些品項，相關單位並未公開此事。

一名匿名人士表示，相關單位正私下聯繫企業，告知企業將有一份免徵關稅的產品分類清單，此人所屬製藥公司的商品銷往美國。

可靠消息指出，上海浦東新區政府4月28日已就這份清單聯繫他們的公司，由於公司部分產品依賴美國技術，公司曾遊說希望獲得關稅豁免。此人說：「我們仍需要許多來自美國的技術。」

報導指出，中方這種悄悄進行的方式，凸顯北京當局願意戰到最後，除非美國取消145%的關稅，否則北京依然可以在公開層面維持其強硬做法，同時私下採取實際讓步措施。 

另一名消息人士表示，一些公司被要求私下聯繫當局，詢問他們自己的進口產品是否符合豁免條件。 

路透29日報導，豁免產品清單持續增加，且中國已免除從美國進口的乙烷關稅。

主要乙烷加工廠商已向北京尋求關稅減免，因為美國是唯一的供應國。

川普總統29日表示，他認為與中國的貿易協議指日可待，「但這會是一筆公平的交易」。

另兩名匿名人士指出，中國也訪查各企業，衡量關稅戰的影響。

知情人士告訴路透，在最近的一次會議上，中國東部當局要求一個外國商業遊說團體「通報關稅緊張局勢造成的所有重大情況，以評估具體影響」，但未透露閉門會議地點。

熟悉此事的人士敘述，福建省東南部城市廈門市是主要口岸和電子產品製造地，其政府官員27日寄發一項調查給公司，評估關稅的影響。

該名消息人士表示，這項調查發給紡織廠和半導體公司，內容包括關於中國企業對美貿易的產品問題，以及美中關稅對其業務的預期影響。

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