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川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

貿易戰誰受創？川普：美國小孩娃娃頂多30個變2個 中國損失更多

編譯尤寶琪／綜合報導
川普總統在4月30日的內閣會議中承認，他的關稅政策可能會導致美國的產品數量減少且價格上漲。（歐新社）
川普總統在4月30日的內閣會議中承認，他的關稅政策可能會導致美國的產品數量減少且價格上漲。（歐新社）

美聯社報導，川普總統在4月30日的內閣會議中承認，他的關稅政策可能會導致美國的產品數量減少且價格上漲，聲稱頂多美國小孩擁有的玩具娃娃「從30個減為2個」，但堅稱貿易戰會讓中國損失更多。

在公布美國今年第一季經濟出現萎縮後，川普總統試圖向美國民眾保證，他的關稅政策不會造成經濟衰退。

川普很快的就將他所面臨的挫折歸咎於他的民主黨前任拜登總統，同時告訴他的內閣，他的關稅意味著中國將「面臨巨大困難，因為他們的工廠將沒有生意可做」，並補充表示，美國其實並不需要從這個世界工廠進口產品。

「有人會說：『貨架會空掉』，」川普接著說，並提出一種假設狀況，「或許孩子們只能擁有2個娃娃，而不是30個。也許這2個娃娃的價格會比平常貴了幾元。但這並不是我們一定需要、必須設法獲得的東西。」

美聯社報導，川普之前曾說，關稅政策恐導致貨品供應被打亂，但這是他第一次承認 ，由於關稅戰，很多美國人可能要少買一點，「他們在拜登任內賺了1兆元，賣給我們很多我們不需要的東西。」

川普被問到是否已與中國國家主席習近平通過話，他回答，「(通話)將會發生。」他又堅稱美國人不需要從中國進口的很多貨品，「他們的船裝滿了很多東西是我們不需要的， 而且我們要達成公平的協議。我們被世上所有其他國家敲竹槓，但我認為中國最糟」 。

川普這番言論之前，已經花了一整個早上，為顯示美國第一季經濟正以0.3%的年率萎縮中的商務部報告辯護。

但GDP報告則給了民主黨聲稱川普政策可能會導致經濟陷入衰退的理由。GDP報告發布後，民主黨發表聲明指出，儘管失業率仍維持在4.2%的健康水平，但美國經濟在川普回歸後的幾周內，就似乎失去了成長動力。

華盛頓州民主黨眾議員德爾貝尼(Suzan DelBene)指出，強大的經濟需要穩定和確定性 ，但在川普政策看不到這一點。

川普 關稅 民主黨

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