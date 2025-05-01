川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普總統承認關稅有政治風險，但還是決心繼續推動。（美聯社）

川普 總統4月30日在一場市民大會上承認，他的關稅 政策可能給他帶來政治風險，但不會因為投資人焦慮不安，就倉促達成協議。他強調必須為國家著想，即使可能影響到共和黨在期中選舉 的表現，他也決心繼續徵收關稅。

主持市民大會的Bill O’Reilly問川普，是否同意他的關稅政策並未被廣泛接受，他回覆自己能誠實面對此事，但「我們必須救國」。

他承認，堅持推動關稅可能付出政治代價，如果不能改變外界看法，共和黨可能在期中選舉中失去眾院控制權。但他還是要力推這項政策，他覺得他能說服大家，關稅大有好處。

許多投資人急於看到貿易談判有進展，川普說，與南韓、日本和印度都可能談成協議，但比起「對經濟表達憂慮的人」，他並不著急。他說，「我們處於有利地位。他們想要我們。我們不需要他們」，例如印度就「非常想達成協議」。

川普還說，他「有很大的機會」與中國達成協議，但「我們會按照我們的條件來，必須要公平」。

美國貿易代表格里爾周三受訪時表示，美中目前尚未進行正式的貿易談判。

O’Reilly表示，聽說有些與其他國家的交易已基本達成，一旦宣布可能激勵股價飆升。川普回應，這些都是「潛在交易」，「沒事，可以等兩周」再行宣布，顯示他對股市波動的淡定態度。

川普承認很難對外解釋他的關稅策略，因為他先採取強勢立場，退縮則是談判過程的一部分。他說：「你不能一直硬碰硬，我會衝破障礙，不會繞道而行，我會直奔目標，但你要能閃躲變通。」