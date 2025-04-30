川普恐嚇 關稅將「屠殺」不在美國生產的車廠

美國總統川普29日在密西根州Warren市，參加慶祝就職百日活動。（歐新社）

美國總統川普 29日到密西根州 參加慶祝他就職100天的活動時，威脅汽車製造商，說這些廠商如果不將生產轉移到美國，關稅 政策將「屠殺」他們。他表示，數十家公司正在進到美國來，有許多的汽車業工作機會回流。針對汽車關稅豁免，他強調：「我給了一點彈性」。

川普還提到日本，他說，「我們愛日本，但我們希望汽車在本地生產。」

川普所謂的彈性，是他回應汽車業反映的成本壓力。川普周二在空軍一號專機上，已簽署行政命令，防止汽車關稅重複疊加。彭博資訊指出，川普這項命令緩解了汽車關稅影響，是他在汽車製造商、零組件供應商和汽車經銷商數周的密集遊說後，做出讓步。相關業者警告，過高的關稅可能推升汽車價格，衝擊需求，引發工廠停工和失業。

川普在前往密西根州前軟化了立場。根據這項最新的行政命令，進口到美國的汽車，將免於再被徵收鋁和鋼的個別關稅，以避免徵收重疊關稅產生的累積效應。

川普在行政命令中表示，「我現在已決定，在這些關稅適用於同一商品的情況下，不應產生累積效應，因為這種疊加導致的稅率，超過實現政策目標所需的程度。」

此外，美國商務部一位高級官員說，白宮還將調整原定於5月3日生效的汽車零組件加徵25%關稅，準備允許在美國生產和銷售的整車車商，可以申請最多相當於車輛價值的3.75%的關稅抵減。這個抵減額度，將在一年後調至上限2.5%，然後在隨後一年取消。漸進的做法，是為推動在美國國內製造。這套措施適用於4月3日後生產的汽車。

彭博說，儘管最新調整將在一定程度上減輕汽車製造商、零組件供應商和經銷商的成本壓力，但目前仍難以判斷對實際的財務緩解程度。