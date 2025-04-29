我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首個與川普談成協定是這國？傳只等總理、國會批准

海航空姐拿機上1袋堅果被開除 判罰引爭議

首個與川普談成貿易協定是這國？傳只等對方總理、國會批准

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普29日舉行就職滿百日慶祝大會。(路透)
美國總統川普29日舉行就職滿百日慶祝大會。(路透)

美國總統川普周二（29日）表示，與印度的關稅談判「進展順利」，他認為美國將與印度達成貿易協議

川普周二在白宮外對記者簡短談話時表示：「我認為我們將與印度達成協議。」「正如你所知，（印度）總理三周前就來過這裡，他們希望達成協議。」印度總理莫迪在2月底訪問了白宮。

稍早，美國商務部長盧特尼克才透露，川普政府已達成首個貿易協議，尚待對方政府批准，但拒絕透露是哪個國家。他說，「我有一個協議完成了…但我需要等對方的總理（prime minister）與國會批准」，並表示預期很快會獲得同意。

由於盧特尼克提到「總理」一詞，而印度正好是以總理為政府領導人及最高時權者，不免令人推測印度很可能是首個與美國談成貿易協定的國家。不過，日本也以首相（prime minister）為政府領導人，因此也不能排除有可能是第一個談成的國家。

川普談話不久前，美國財長貝森特表示，美國「非常接近達成與印度的協議」。他在白宮記者會上表示，美國政府還與日本針對可能達成的貿易協議進行了「實質協商」，與南韓的「協議框架」也可能同時進行。

貝森特28日表示，首批達成貿易協議可能會在本周或下周公布，「我會猜，印度可能是我們簽署的第一批協議之一」。

印度 貿易協議 川普

上一則

川普搶當教宗？ 笑稱「自己是第一人選」 但美國史上無人當選

下一則

幫調包裹照、查IP帳戶…川普政府爆動用郵局抓移民

延伸閱讀

川普搶當教宗？ 笑稱「自己是第一人選」 但美國史上無人當選

川普搶當教宗？ 笑稱「自己是第一人選」 但美國史上無人當選
川普主義與國際秩序的對撞…裂解多元價值、宰制弱勢國家

川普主義與國際秩序的對撞…裂解多元價值、宰制弱勢國家
教宗、川普和賴清德

教宗、川普和賴清德
「中國活該」 川普：關稅他們自己會吞下

「中國活該」 川普：關稅他們自己會吞下

熱門新聞

消息人士爆料，世界首富馬斯克(右)和財政部長貝森特(左)日前在白宮因國稅局（IRS）問題陷入激烈爭執。（圖／美聯社）

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

2025-04-23 21:48
美國大型零售業者警告，除非白宮與中國達成貿易協議，疫情時期供應鏈受阻的情形，恐將重演。美聯社

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

2025-04-25 08:45
避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬。(路透)

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

2025-04-24 13:30
商務部長盧特尼克。(路透)

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

2025-04-29 15:28
川普總統。（路透）

川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

2025-04-23 15:10
華爾街日報分析，習近平等中國領導層已決意與美國硬槓。圖為川普(左)2019年在大阪G20峰會場邊與習近平會面。(路透)

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

2025-04-24 09:06

超人氣

更多 >
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚
亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為

亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評