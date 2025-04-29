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AI晶片將成貿易戰談判籌碼 川普政府考慮以政府間協議取代三級制

編譯季晶晶／綜合外電
美國傳出正著手修改拜登時期限制全球獲得人工智慧（AI）晶片的規定，可能取消規範出口的三級制。（路透）
美國傳出正著手修改拜登時期限制全球獲得人工智慧（AI）晶片的規定，可能取消規範出口的三級制。（路透）

路透引述三位知情人士報導，川普政府正著手修改拜登時代一項限制全球獲得人工智慧（AI）晶片的規定，包括可能取消將全球分成若干等級以決定一個國家可以獲得多少先進半導體的規定。

消息人士表示，上述計畫仍在討論中，有可能調整。但如果頒布，取消分級可以讓川普政府在貿易談判時，把美國晶片拿來當成強有力的籌碼。

今年1月，美國商務部在前總統拜登任期結束前一周發布《人工智慧擴散框架》，將全球各國獲取最先進AI晶片的權限，劃分為三個層級，並管控某些模型權重，以確保最強大的運算能力掌握在美國及其盟友手中，防止流向中國大陸和其他被視為有安全隱患的國家。企業5月15日起必須遵守相關限制。

全球三個層級裡，第一級的17國和台灣可以無限制地獲得AI晶片。第二級有大約120國，可獲得的AI晶片數量有限。至於中國、俄羅斯、伊朗和北韓則歸類於第三級，完全禁止獲得AI晶片。

但消息人士表示，川普政府官員正在權衡放棄上述規則裡的分級方法，以基於政府間協議的全球許可制取而代之。

在川普第一任期擔任商務部長的羅斯周二接受採訪時說，「有些聲音推動取消分級制度，這仍是進行中的工作。政府間協議是一個選項。」

另一位消息人士說，取而代之的結構很可能配合川普的貿易戰略。這將使美國更容易在其他談判中，把獲得美國設計的晶片當作籌碼。

其他可能的修改包括：加嚴限制許可豁免的門檻。根據現行規定，若訂單規模低於約1,700顆輝達（Nvidia）高性能H100晶片的算力，就不計入國家配額，只需向政府報備，毋需出口許可。根據一位消息人士，川普政府正考慮要將訂單規模限制在500顆H100晶片算力等值。

商務部發言人拒絕置評。白宮發言人沒有立即回應置評請求。

近幾個月，川普政府官員一直表示，希望讓規則「更嚴格但更簡單」，不過，至少有部分專家認為，取消分級反而讓規則變得更複雜。

業界認為，限制他國獲取AI晶片，會刺激買家，尤其是二級國家，轉將向中國購買「不受管制的廉價替代品」。一些美國議員贊同這個看法。七位共和黨籍參議員在4月中致信美國商務部長盧特尼克，要求撤銷該規定。

川普 AI 商務部

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