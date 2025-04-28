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美財長：關稅戰降溫由中國決定 正評估亞洲國家協商

中央社／紐約28日專電
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財長貝森特。(路透)
財長貝森特。(路透)

財政部長貝森特今天在財經媒體CNBC的節目說，美中關稅戰是否降溫得由中國決定，中國侵略性經營模式無法持久；另外，亞洲多國就協商提出非常好的建議，美國正在評估。

貝森特（Scott Bessent）在訪問指出，美國政府各部門都與中國接觸，就貿易談判而言，就等著看如何發展，這得由中國決定是否（為緊張關係）降溫，中國產品對美銷售是美國對中的5倍，所以向彼此課徵120%、145%的關稅難以持久。

他說道：「美國有標準協商範本，不會公開。美國有15至18個重要的貿易關係，先不談中國，因為是較複雜的協商，與其他17國，特別是亞洲國家，多國跟美國接觸提出非常好的建議，正在評估。」

貝森特強調，檢視這些建議案，許多國家願意降低關稅和非關稅壁壘，但看這些建議，不禁想到為何走到這種局面。他同意總統川普（Donald Trump），也不責怪這些國家，這得怪過去的美國政府。當美國在去除關稅、非關稅壁壘、貨幣操縱、政府補貼以及勞工與產業等談判上有進展，這會是大勝利。

主持人詢問國際資金對美國有疑慮，貝森特回應，川普政府誓言維繫美國為全球資金最佳之地，政府在努力中，美國稅務穩定，經貿上不會再被占便宜，全球最大經濟體也會鬆綁法規，如果看報告，歐洲自己也課徵貨品稅，貨品課50%，服務項目課100%，得看他們如何進展。

他表示：「歐洲對歐元升值感到恐慌，歐洲央行（ECB）開始降息試圖讓歐元貶值。歐洲不希望歐元強勢，但美國有強勢美元政策。」

對於國際投資走向，他說：「見到中國聲索菲律賓島嶼的不幸意外，你會把資金送到如此行事的地方嗎？」

貝森特22日在摩根大通集團（JPMorgan Chase）於華盛頓舉行的閉門會議指稱美中關稅戰將降溫，導致美股大漲。他解釋，早前會議提到的，與72小時前在主流媒體所說的沒有不同，自己對市場大漲感到驚訝，會議結束的記者會談話後，市場開始拋售。

貝森特還強調，美中關係複雜，當前狀況無法長久，中國侵略性的經濟模式，獲補貼商品賣到美國，這不是可長可久的生意模式，所以認為中方希望降溫。

關稅 川普 央行

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