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川普重申「關稅能為人民減稅」 但稱「要花些時間才做得到」

編譯季晶晶／綜合27日電
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川普總統27日說，「我們將會賺很多錢，我們將為這個國家的人民減稅」，但「要花上一些時間才能做到這一點」。（美聯社）
川普總統27日說，「我們將會賺很多錢，我們將為這個國家的人民減稅」，但「要花上一些時間才能做到這一點」。（美聯社）

由於大眾日益擔憂川普總統的經濟政㾊，川普周日拋出他的面關稅將有助於為年收入低於20萬美元的人減稅的想法。

川普周日於自家社群媒體平台Truth Social發文說，「當關稅生效，許多人的所得稅將大幅減少，甚至可能完全不必繳稅。重點將側重年收入低於20萬美元的族群。」

川普先前就曾表示，關稅收入可以取代所得稅，雖然經濟學家質疑他辦得到。

川普在從新澤西州高爾夫俱樂部返回華府的途中表示：「我們將會賺很多錢，我們將為這個國家的人民減稅。」他又補充說：「要花上一些時間才能做到這一點。」

川普的關稅立場造成市場動盪不安，導致美國人擔心物價上漲、引發經濟衰退的警告，並激起對美國避風港地位的擔憂。財長貝森特在周日的採訪中反駁了後者。

貝森特上美國廣播公司（ABC）「本周」節目說：「我不認為這必然意味失去信心。兩周或一個月內發生任何事，都可能是統計噪音或市場噪音。他說，川普政府正在「確立基本面」，讓投資人知道「美國政府債市是世上最安全、最穩健的市場」。

但目前民調顯示民眾質疑川普的作法。哥倫比亞廣播公司（CBS）周日公布的最近民調顯示，69%的美國人認為川普政府不夠關注於降低物價。僅42%支持川普處理經濟的方式，比率低於3月初的51%。

川普想延長第一任期時2017年批准的所得稅減免措施，其中多項將於2025年底到期。他還提議擴大減稅，包括小費和社會安全收入免稅，同時將企業稅率從21%降至15%。

在國會，共和黨4月初達成一項法案框架，將允許在10年內減稅高達5.3兆美元。川普的貿易顧問納瓦羅表示，川普關稅將產生比這個金額更多的收入，然而大多數經濟學家預測，關稅帶來的收入將遠少於此。

川普 關稅 民調

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