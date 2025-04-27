「需求不見了」 川普關稅導致輸往美國海空運需求大跌

中國貨品主要進口門戶的洛杉磯港估計，5月4日當周起排定的運抵量將較去年同期減少1/3。（美聯社）

貨櫃碼頭營運業者和空運貨運業者自中國運往美國的貨物大幅減少，可見川普總統對北京發動的貿易戰正開始波及美國整體經濟。

物流業者表示，自美國對中國進口貨品加徵145%關稅 以來，運往美國的貨櫃訂倉量大幅下滑。美國空運業協會（Airforwarders Association）則指出，空運量也大幅下滑，會員自中國的訂艙量約減少三成。

中國貨品主要進口門戶的洛杉磯港 估計，5月4日當周起排定的運抵量將較去年同期減少1/3。洛杉磯港預計5月會有20個航次取消，等於超過25萬個貨櫃，遠高於4月的6個航次。

在香港 上市的台灣貨櫃航運公司德翔海運（TS Lines）最近即暫停一條亞洲至美國西岸的航線。該公司內部人士告訴英國金融時報表示，「需求不見了」。

全球第五大貨櫃海運業者赫伯羅特（Hapag-Lloyd）也表示，中國客戶已取消約三成自中國出口的訂單。

據貨櫃追蹤服務業者Vizion最近數據，截至4月中旬，從中國運往美國的標準20呎貨櫃訂單量較一年前銳減45%。

國際商會（ICC）秘書長鄧頓（John Denton）表示，美中貿易波動劇烈，反映業者「且戰且走」，對美中能否迅速達成降稅協議心存觀望。

ICC針對超過60國會員調查顯示，自川普4月2日宣布「解放日」關稅措施以來，不論未來談判結果如何，預期國際貿易都會受到長期影響。

鄧頓指出，進入美國市場的成本將創下1930年代以來新高。他說，現在幾乎已經默認，未來不管有多少其他變數，進入美國市場至少都要付10%的關稅。

金融時報引述物流業者指出，美國進口商正設法先消化庫存，再從中國進口新貨。他們也將貨品存放在保稅倉庫內，貨物在倉庫期間免稅，僅在提領時繳稅，或者轉運至加拿大等鄰近國家。

根據物流平台Freightos的資料，貨櫃運價反映供應鏈轉移的趨勢，從越南出口的40呎貨櫃價格上漲15%，而主要中國—美國航線的貨櫃運價則下跌27%。

Freightos 主管李文（Judah Levine）表示，「來自其他亞洲國家運往美國的運價在7月關稅截止日前可能會持續上漲」。

空運方面，國泰航空商務總統劉凱詩（Lavinia Lau）表示，該公司空運業務約占營收1/4，預期受到關稅和美國「低價免稅門檻」變動影響，美中之間的空運需求將「轉弱」。

香港貨運代理商裕輝航空貨運則表示，關稅調升後，自中國出口至美國的生意大減約五成。