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財長貝森特：美中關稅未談判 不知川習是否有通話

編譯潘勛／即時報導
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財政部長貝森特27日受訪時表示美中兩國終會達成經貿協議。圖為貝森特23日在華府國際金融學院發表演講。(美聯社)
財政部長貝森特27日受訪時表示美中兩國終會達成經貿協議。圖為貝森特23日在華府國際金融學院發表演講。(美聯社)

財政部長貝森特(Scott Bessent)27日在電視受訪 表示，美、中兩國並未就關稅展開談判，他也不曉得川普總統是否曾就此與中國國家主席習近平通過電話，但他相信雙方終究會有協議；農業部長羅林斯(Brooke Rollins)則表示，美國就關稅與中國每日進行談判，假如貿易戰繼續壓擠到大宗商品的外銷，川普總統已做好準備，要替農民紓困。

路透(Reuters)報導，川普政府上周擺出開放態度，願意降級美、中這兩個世上最大經濟體的貿易戰，貿易戰已引發衰退的憂懼。川普說，正與中國就關稅進行談判，他也與習近平交談過。只是北京否認，說並沒有任何貿易談判。

美國正與多個國家談判關稅，居中扮演重大角色的貝森特表示，自己上周曾在國際貨幣基金(International Monetary Fund)於華府召開的集會上與他的中方對應方(counterparts)交談，但並未提到關稅，談的多是傳統事務如金融穩定、全球經濟早期警報，但並未談到關稅。(按中國家財政部部長藍佛安及人行行長潘功勝等中方財經高層官員在華府出席國際貨幣基金與世界銀行年會)。

貝森特對美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目表示，不知道川普是否與習近平交談過，只曉得兩人情誼很好，很是敬重彼此。

談到中方否認兩國有談判關稅，貝森特指出，他相信中方想迎合的聽眾(different audience)並不相同。

貝森特上周表示，與北京磋商關稅將「舉步維艱」，對任何可能的協議，也未給出時間表。

中國減購農產品 農業部長稱已準備好紓困

農業部長羅林斯27日受訪時表示川普總統已擬妥補貼方案，協助受到中方報復關稅的美國...
農業部長羅林斯27日受訪時表示川普總統已擬妥補貼方案，協助受到中方報復關稅的美國農民。(美聯社)

但農業部長羅林斯27日在接受有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目訪問時表示，美方每日就關稅與中國磋商。但她並未說明詳情。

Axios網站報導，中國近日宣布減購美國一些重要大宗商品，特別是大豆、牛肉，對中的出口大幅下降，危及數百億元的美國農業收入。

川普第一次當總統時對中國發動較小的貿易戰，聯邦政府曾端出數百億元的補貼給農業。補貼金額之大，幾乎與關稅收入相同。

農業顧問及經濟學者表示，農民並不那麼想要紓困，要的是貿易穩定，如此他們可以採收、販售作物。

美國大豆協會(American Soybean Association)經濟學者何蘭德(Jacquie Holland)表示，貿易補貼並非農民當前問題最想要的解方，農民們較喜愛由市場賺到他們的收入。

羅林斯表示，可能要耗時數月，農民要求補貼的需求才會明朗；她個人認為不需要補貼，但如果有要求，一定會給。

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