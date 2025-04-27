報告：若對進口藥徵關稅 零售藥價將漲12.9%

川普政府正在考慮要將美國藥品價格降至其他開發國家的水平。（記者李怡／攝影）

美國藥 品研究與製造商協會(Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, PhRMA)委託撰寫的報告顯示，一旦美國政府對進口藥品徵收25%關稅 ，在美銷售的藥品成本每年將增加近510億元，如果轉嫁給消費者，藥品價格將大漲12.9%。

此外，安永會計師事務所(Ernst & Young)分析發現，2023年美國進口藥品總價值為2030億元，其中73%來自歐洲，主要是愛爾蘭、德國和瑞士，同年全美成品藥銷售額3930億元。

最新出爐的報告4月22日出爐，未對外公告。委託報告的美國藥品研究與製造商協會成員主要是藥廠和生技業者，包括生技公司安進(Amgen)以及必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb)、禮來(Eli Lilly)、輝瑞(Pfizer)等藥廠。

為避免潛在危害，藥品長久以來一直免受貿易戰影響；川普 總統卻多次威脅對進口藥品徵收25%關稅。

川普政府以擔心依賴外國藥品將引發國家安全問題為由，上周宣布由商務部對藥品進口狀況展開調查，並開啟21天的公眾意見徵詢期。

律師事務所Sidley Austin律師墨菲(Ted Murphy)說，藥商將這份調查視為機會，可向政府表明高關稅將阻撓他們快速提高美國產量的一切努力，也藉此提出替代方案。

製藥業也遊說川普「逐步」課關稅，減輕衝擊。

瑞士大藥廠羅氏(Roche)24日稱，正與美政府直接談判，請求進口稅豁免。

報告提到，生產成本只是影響新藥品價格的因素之一，目前尚不清楚製藥的中間原料或成品關稅有多少比重會轉嫁給消費者。

永安的資料顯示，2023年，全美約30%進口藥類物品是在美製藥所使用的中間原料，製成藥品後在美銷售或出口到其他國家。報告稱，一旦對這些原料課關稅將導致在美製藥成本增加4.1%、削弱美國製藥的全球競爭力。

約25%美國製藥出口到其他國家，2023年出口額達1010億元。安永表示，萬一投入成本上升削弱海外需求，美國製藥業49萬個出口相關工作機會將受影響。

美國對進口藥品課徵對等關稅恐引發他國開徵報復性關稅，最新報告未將這方面的衝擊納入評估。