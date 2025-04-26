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川普關稅政策反覆 外國中小企業不敢擴張美業務

編譯季晶晶／綜合報導
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川普在關稅上反覆無常，令一些小型的歐洲企業質疑在美國市場擴產的好處。圖為ebm-papst德國廠。(美聯社)
川普在關稅上反覆無常，令一些小型的歐洲企業質疑在美國市場擴產的好處。圖為ebm-papst德國廠。(美聯社)

川普總統的關稅政策反覆無常，不僅美國企業競相對關稅風險提出警示，一些小型的歐洲企業也質疑在美國市場擴產的好處。這顯示在全球最大經濟體做生意變得愈加艱難。

在最近的美國企業財報說明會上，對關稅示警不絕而耳，百事、美國航空、Chiptole、IBM、寶鹼等業者都警告關稅推升成本。

對外國企業來說，雖然許多大企業都已宣布美國擴產計畫，但川普政府一變再變的貿易政策、撤銷和豁免，讓較小型公司更加謹慎。

義大利汽車零組件供應商EuroGroup Laminations執行長艾多尼指出，若把生產搬到美國，汽車零部件用的特殊鋼材還是要繳關稅，且美國勞動成本是墨西哥六倍，「避開潛在的美國關稅，不一定能彌補額外增加的成本及鋼材供應不足問題」。

德國風扇和電機製造商ebm-papst已因當前局勢，暫時興建第三家美國廠或擴建現有廠房。執行長蓋斯多佛說，如果美國景氣下滑，需求可能改變。

德國中小企業協會指出，川普的保護主義政策不會讓更多德國企業搬到美國，反而讓他們重新評估在美業務。德國工程協會VDMA的貿易政策顧問亞戴爾也說，一些成員正延遲採購。

關稅對美國國內需求和通膨可能影響，有高度不確定性。RBC資本公司估計，美國人的消費有10%依賴進口，消費者很難找到替代商品。諮詢業者AlixPartners分析，關稅影響下，美國家庭可支配支出將下降超過10%到2萬7000美元，建議企業採「停看聽」策略。

關稅 德國 川普

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