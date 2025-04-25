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美韓貿易談判最快下周達成初步協議 爭取7月定案

編譯劉忠勇／綜合外電
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南韓財政部長崔相穆（左二）、產業部長安德根（左一）和美國財政部長貝森特（右二）、美國貿易代表葛瑞爾（Jamieson Greer，右一），於24日在華府舉行貿易會談前合影。（歐新社）
南韓財政部長崔相穆（左二）、產業部長安德根（左一）和美國財政部長貝森特（右二）、美國貿易代表葛瑞爾（Jamieson Greer，右一），於24日在華府舉行貿易會談前合影。（歐新社）

南韓產業通商資源部周五發布新聞稿指出，南韓和美國官員已就未來關稅談判架構達成共識，雙方將於下周繼續磋商。南韓財政部長崔相穆則表示，韓美將就貿易議題準備「七月方案」（July package）。

美國財政部長貝森特周四較早表示，美韓兩國最快下周就可能達成貿易方面的「諒解協議」（agreement of understanding）。

產業通商資源部長安德根在會中要求美方未來對南韓豁免所有新課徵的關稅，也希望美國豁免對等關稅和汽車和鋼鐵在內的產業關稅。

產業部表示，周四的討論著重在如何實現兩國間「互惠互利」的貿易平衡。

崔相穆表示，雙方未來的討論將集中在四大領域：關稅和非關稅措施、經濟安全、投資合作及外匯政策。

產業部和美國貿易代表署（USTR）近日將召開技術層級會議，討論細節。至於外匯政策部分，南韓財政部和美國財政部將另行討論。

貝森特在美國總統川普和挪威總理於白宮會談期間告訴記者：「我們有非常成功的雙邊會談。進展或許比我原先預期還要快，最快下周我們就會進入技術層面討論，並可望達成諒解協議。」

不過，貝森特並未進一步說明這項「諒解協議」的具體內容。川普政府最近暫緩實施對多國加徵的關稅，為期90天，以利進行相關談判，目前已有數十個國家向美方尋求豁免。

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