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一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

不怕官司、民意或盟友…能讓川普退讓的只有1件事？

記者顏伶如／綜合報導
川普作風強硬，但股市漲落可造成他的政策退讓。圖為紐約中城那斯達克交易所外的櫥窗。(歐新社)
川普作風強硬，但股市漲落可造成他的政策退讓。圖為紐約中城那斯達克交易所外的櫥窗。(歐新社)

華爾街日報(WSJ)24日分析，川普總統再次執政三個月以來，廢除聯邦機關，鞏固行政權力，顛覆國際結盟，重新定位美國與全球貿易夥伴的經濟關係，各種措施引來示威、訴訟、民調下滑與政治反對聲浪，但到目前為止 ，唯一可以對川普發揮制衡效果的唯有華爾街；股市強烈震盪之際，川普經貿立場才終於軟化，對關稅做出讓步，美國幾家主要零售業高層對川普提出警告說，現行政策將打亂供應鏈，導致物價上漲。

4月初，川普宣布全面開徵對等關稅，不但股市暴跌，投資人還嚇得急忙拋售美債。幾天之後，川普宣布許多關稅暫停90天。川普將中國進口商品關稅調高到145%之後，本周對中國態度趨軟。川普日前揚言要開除聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席鮑爾(Jerome Powell)，股市應聲大跌，本周則改口說沒打算要鮑爾走人。

川普與白宮官員都表示，政策急轉彎是對盟友、敵手施壓的長期策略環節之一，目的在於達成貿易協議。官員強調，川普下定決心一定會兌現改變全球貿易的承諾。

不過，川普每次出手，包括財政部長貝森特(Scott Bessent)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)在內的閣員或幕僚，就拿證據向川普曉以大義，直指決策恐讓股市變得更加混亂。本月稍早，川普坦承暫停關稅是因為看到美債市場的狀況，也看到人們顯得頗為不安。

川普定期聆聽企業高層反應，表達貿易政策如何衝擊生意盈虧。川普21日與目標百貨(Target)、沃爾瑪(Walmart)、家得寶(Home Depot)高層主管見面時聽到直接了當警告說，關稅將打亂供應鏈，物價將進一步上漲。

現任與前任幕僚都說，川普密切注意股市走向，而且川普身為媒體愛用者，自然無法避開電視、報紙連續幾周大幅報導股市起伏的消息。

前任川普政治顧問厄爾班(David Urban)說，川普把股市視為局勢發展的氣壓計(barometer)，「在他眼裡，股市是反應民眾對生活、金融看法的重要指標。」

川普 關稅 華爾街

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