美韓將展開談判首回合 南韓端出造船王牌 力拚美關稅減免

在所有產業中，南韓汽車業面臨關稅打擊風險最大，對美出口占其總汽車出口近49%。圖為一艘載有起亞汽車的運輸船抵達南韓平澤港。（路透）

路透報導，南韓 代表團將於24日與美方展開貿易談判初步會談，預計將聚焦造船合作、能源項目，及可能涉及的防衛費用分攤。首爾方面希望藉此談判降低美國針對南韓課徵的高額關稅 。

南韓目前面臨美國25%的報復性關稅，是川普 政府發起貿易談判的首批對象之一。美方上周才與同樣遭受24%關稅的日本展開面對面會談。

美國南韓經濟研究所（KEI）經濟政策分析師拉梅奇（Tom Ramage）表示：「這應該只是談判的第一回合。」他指出，由於南韓與其他國家存在競爭關係，且有90天的暫緩期即將結束，雙方談判預料將延長，甚至可能重新修訂「美韓自由貿易協定」。

美方長期針對南韓的貿易順差表示不滿，南韓對美國貿易順差於2024年達到創紀錄的556億美元，較2023年成長25%，是2019年的近5倍。

南韓財政部長崔相穆與產業通商資源部長安德根將於美東時間24日上午8時在華府與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表傑葛里爾（Jamieson Greer）會晤，會議安排於國際貨幣基金與世界銀行年會期間進行。

首爾方面指出，此次會議是應美方請求舉行。川普與南韓代理總統韓悳洙8日曾通話，討論造船、能源採購、阿拉斯加天然氣項目與防衛費用等議題。

韓悳洙24日表示：「政府將本著以國家利益為優先的原則，聚焦貿易平衡、造船與液化天然氣三大領域，致力爭取雙方共贏的結果。」

自通話後，南韓官員將造船業視為一張「非常重要的王牌」，南韓為全球第二大造船國，僅次於中國。川普重掌政權後亦多次呼籲雙方加強此領域合作。

然而對於阿拉斯加天然氣項目，首爾態度較為保留，認為該案可能納入談判籌碼，但也強調仍有獲利疑慮需釐清。

在所有產業中，南韓汽車業面臨關稅打擊風險最大，對美出口占其總汽車出口近49%。美方已對南韓汽車課徵25%關稅，促使首爾宣布緊急支援措施，以協助現代汽車與起亞等主要出口商。

至於駐韓美軍2萬8500名人員的防衛費用分攤問題，產業部長安德根23日表示，若美方提出此議題，韓方已有準備。但外交部長趙兌烈稍後向國會表示，該議題不會被納入談判配套，應獨立處理。

為應對非關稅障礙的談判，南韓代表團此次將由財政、通商、外交、科技、交通、環境、農業與衛生等8部會官員組成。

南韓為美國在亞太地區簽署全面自由貿易協定的三個國家之一，協定幾乎取消雙邊所有關稅。該協議最初於2007年簽署，並於川普首任期間的2018年修訂，他當時曾批評初版協議為「糟糕的交易」。