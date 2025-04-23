我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普打得贏美中貿易戰？新加坡外交官潑冷水這樣說

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

美12州聯手告川普 批越權推關稅害慘經濟 要求法院喊卡

編譯徐榆涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統川普遭到多數由民主黨主政的12州聯合提告。(美聯社)
總統川普遭到多數由民主黨主政的12州聯合提告。(美聯社)

總統川普政府針對多國商品祭出高額關稅，遭到多數由民主黨主政的12州聯合提告， 認為川普無權「隨意徵收關稅」，並要求法院禁止執行這些被指違法的措施。

紐約時報報導，這項訴訟由包括紐約、伊利諾與奧勒岡等州的州檢察長於24日提交至美國國際貿易法院，指出：「這些命令反映的是一種以總統個人意志為基礎的貿易政策，而非依法行政的正當行使權力。」

原告認為，根據美國憲法，唯有國會才有權制定關稅政策。奧勒岡州擔任本次訴訟的主導原告，該州官員與企業界早前已表達對其仰賴國際貿易的經濟，以及體育用品產業所面臨衝擊的憂慮。

奧勒岡州檢察長雷菲爾德（Dan Rayfield）表示，「當一位總統推動非法政策，導致物價上漲、水電帳單飆升，我們沒有置身事外的餘地」，稱「這些關稅影響我們生活的方方面面，從超市結帳到醫院看診，我們有責任出手反擊。」

本次提告的其他州包括亞利桑那、科羅拉多、康乃狄克、德拉瓦、緬因、明尼蘇達、內華達、新墨西哥與佛蒙特州。這些州皆由民主黨檢察長領導，雖然內華達與佛蒙特州現任州長為共和黨籍。此外，「自由正義中心」與「新公民自由聯盟」等法律團體也加入法律行動。

對於最新訴訟，白宮發言人德賽（Kush Desai）批評稱這是「民主黨對川普的政治獵巫行動」，強調「川普政府仍致力於運用其完整法律權限，應對當前國家的重大危機，包括非法移民與芬太尼跨境氾濫，以及不斷惡化的美國年度貿易赤字。」

喬治梅森大學法學教授、同時參與「自由正義中心」訴訟案的索敏（Ilya Somin）對多州加入行動表示歡迎：「很高興奧勒岡州與其他州一同加入這場戰鬥。」

川普 關稅 民主黨

上一則

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

下一則

美防長點名台灣 稱加強印太前沿軍力 籲盟友提升戰力

延伸閱讀

川普打得贏美中貿易戰？新加坡外交官潑冷水

川普打得贏美中貿易戰？新加坡外交官潑冷水
對中新關稅三周內出爐 川普考慮豁免汽車進口零件

對中新關稅三周內出爐 川普考慮豁免汽車進口零件
川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整

川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整
川普經濟移民政策爭議頻仍 多項民調顯示支持率下滑

川普經濟移民政策爭議頻仍 多項民調顯示支持率下滑

熱門新聞

自川普「解放日」記者會後，貿易顧問納瓦羅固定在白宮橢圓辦公室出入。(路透資料照)

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

2025-04-18 21:52
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）

不滿川普執政 美500萬人上街反川普

2025-04-19 18:55
美國總統川普。(新華社)

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

2025-04-17 21:47
愛馬仕表示，將對美國客戶完整轉嫁關稅成本，5月1日起將對美國所有產品漲價。 （路透）

消費者哭了…愛馬仕將轉嫁關稅成本 5月起美國產品全面漲價

2025-04-17 08:10
川普總統的第二任沒有連任壓力。(路透)

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

2025-04-20 20:16
2019年，時任美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）於大阪G20峰會進行雙邊會晤。（路透）

Politico：川習對話卡關內幕曝 貿易戰降溫「希望渺茫」

2025-04-19 22:27

超人氣

更多 >
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他