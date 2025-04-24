白宮證實 川普擬豁免中國汽車零件關稅

川普總統掀起全球關稅戰，但美國經濟也身陷困局中。白宮與財政部最新說法是，中國要與美國談判，必須雙方都先降關稅。（美聯社）

美方試圖緩和與北京的緊張關係，當前局勢已擾亂全球貿易和投資。金融時報報導，白宮 23日證實，川普 總統正在考慮豁免汽車製造商自中國進口零件的關稅 ，可能5月3日生效。媒體也引述知情人士透露，川普考慮大幅削減中國進口商品關稅，而白宮資深官員表示，對中國關稅可能會下調至約50%至65%。川普23日表示，美國正積極與中國談判，以期達成「公平協議」。

對中關稅考慮從145%降至50%-65%

英國「金融時報」率先報導，川普計畫免除從中國進口的汽車零件關稅，這些關稅是川普為了打擊強效類鴉片止痛劑芬太尼(fentanyl)生產而課徵，除汽車零件外，也對鋼鐵和鋁徵稅。

「金融時報」指出，汽車零件關稅豁免將於5月3日生效，但對於整車進口的25%關稅則仍維持。

白宮23日向「消費者新聞與商業頻道」記者證實「金融時報」的內容，許多汽車製造商及供應商的股價23日在盤後交易中小漲。

對加國汽車徵收25%關稅 恐再調高

但川普23日表示，加拿大進口到美國的汽車徵收25%關稅，稅率可能調高。

川普說：「當我對加拿大徵收關稅時，他們支付25%，但就汽車而言，可能上調；我們的作為表明『恕我直言，我們不要你們的車』，我們真的想製造美國的汽車。」

另外，華爾街日報23日引述白宮資深官員的說法報導，美國對中關稅可能會降至50%至65%左右。

知情人士透露，川普除了考慮下調對中商品關稅，另研議類似「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」去年底提議、分五年實施的分段關稅，對美國不構成國安威脅的品項徵收35%關稅，對美國具戰略利益的品項徵收至少100%關稅。

政府官員：川普不會單方面調整關稅

川普尚未做出最終決定，相關討論未臻成熟，但有幾個選項納入討論；政府官員表示，川普不會單方面調整關稅，需要看到北京採取一些措施以降低關稅。

白宮副發言人德賽(Kush Desai)說：「川普總統已表明，中國需要與美國達成協定。關稅決策將直接出自總統，其他任何事情都只是單純的猜測。」

財政部長貝森特(Scott Bessent)23日晚表示，川普沒有提議單方面取消美國對中關稅。

川普22日表示，他願意降低對中國商品的關稅，並在第二任期內調降對中國商品徵收的145%關稅，「但不會是零」；川普認為，這對投資人而言是個好消息，他們最近幾周被白宮的激進舉措嚇壞了。

華爾街日報報導，與中國官員協商的人們透露，在中國的決策圈裡，川普22日的言論被視為他退讓的跡象。

中國23日表示，對於與美國的貿易談判抱持開放態度，但不能在威脅訛詐的情況下談判。

白宮消息人士認為，川普有充足空間降低對中關稅，同時努力實現美中經濟脫鉤的目標。一位消息人士形容，「這將是一種壓力閥釋放，實際上什麼都不做。」

川普被問到調降對中關稅時表示，「我們將與中國達成公平協定。這將是公平的」，他也說，可能未來二至三周決定。

川普被記者問到是否積極與中國國家主席習近平對話時，他回答：「一切都在進展中。」