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川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

分析：川普關稅鬆口 但美中談判不見得變容易

編譯陳韻涵／綜合報導
美中關稅談判前景不明，川普與習近平仍未建立直通管道，未來談判仍不容易。圖為美國使館車輛在上海街頭。(美聯社)
美中關稅談判前景不明，川普與習近平仍未建立直通管道，未來談判仍不容易。圖為美國使館車輛在上海街頭。(美聯社)

美中貿易戰懸崖勒馬，投資人面臨的問題是，全球兩大經濟體如何回歸談判，而這並不容易。

「巴倫周刊」(Barrons)報導，川普總統22日表示，對中國關稅會從目前的145%大幅下降，但不會歸零，緩和對中國的激烈措辭。 

股市23日開盤走高，部分歸因於川普的評論立基於財政部長貝森特(Scott Bessent)在閉門投資人會議上的說法，即當前對中貿易局勢不可持續。 

「華爾街日報」指出，川普政府正考慮削減中國進口商品關稅，某些情況可能減半。

不過，貝森特並未提到任何正在進行的談判，甚至表示目前沒有相關計畫；他23日表示，百餘個國家尋求與美國談判貿易，但不包括中國。

貝森特在國際金融協會(Institute of International Finance)演講時表示，如果中國真的想降低對出口導向型經濟成長的依賴，並重新平衡內需經濟，「這裡有機會達成重大協議」。

地緣政治分析人士表示，美中都希望緩和局勢，但就休戰進行高層討論所需的管道尚未建立。

政策研究與諮詢公司「燈塔政策顧問」(Beacon Policy Advisors)分析師指出，在川普和貝森特的評論中，並無跡象表明川普已放棄他堅持直接與中國國家主席習近平談判，作為後續談判開端的立場；問題是，這不是對中國打交道的方式。

地緣政治分析人士強調，需透過特殊途徑進行低層級對話，為領袖峰會鋪路。

「燈塔政策顧問」分析師指出，中國已呼籲美國任命一名談判代表，但川普政府迄今無所作為。

習近平不大可能放棄對抗，特別是他目前的做法有些成效。美國對許多電子產品豁免關稅，而放寬對中製船隻收取的港口費 。

總部在香港的金融服務公司佳富凱集團（Gavekal）研究負責人葛藝豪（Arthur Kroeber）指出，目前唯一明確的是中國不會先提出緩解，所以川普的人要想出解決的方法。美國需要達成一些協議以證明關稅「有用」，一旦有些勝利成果，川普政府就可暫停一些中國關稅，展開談判。

川普 關稅 習近平

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