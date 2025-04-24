美中關稅戰 北京：不願打也不怕打、協商大門隨時開

中國外交部發言人郭嘉昆23日重申中方立場，不怕打關稅戰，但協商大門也隨時打開。（路透）

針對美國總統川普表示，未來美國對中國關稅 會大幅降低，但中國須與美國達成協議，美國財長貝森特也表態美中貿易戰 不可持續，中國外交部發言人郭嘉昆23日回應說，「打，奉陪到底；談，大門敞開」。美方若真想對話談判解決問題，就應停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方對話。

澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答媒體提問時，作上述表示。郭嘉昆說，中方早就指出，「關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，脫鉤斷鏈只會孤立自己」。對於美國發動的關稅戰，中方的態度很明確：「我們不願打，也不怕打。打，奉陪到底；談，大門敞開」。

他又說，如果美方真的想透過對話談判解決問題，就應該停止威脅訛詐，在「平等、尊重、互惠」的基礎上與中方對話。一邊說要與中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是與中方打交道的正確方式，也是行不通的。

中國國家主席習近平 當天在北京與到訪的亞塞拜然總統阿利耶夫舉行會談，針對美中關稅議題，習近平表示，關稅戰、貿易戰損害各國正當權益，破壞多邊貿易體制，衝擊世界經濟秩序。

日本執政聯盟領袖之一的公明黨魁齊藤鐵夫，23日訪中行程會見中國政協主席王滬寧，綜合日媒報導，王滬寧呼中日攜手因應美國關稅挑戰；齊藤則呼籲中美在報復性關稅問題上保持冷靜。

齊藤還轉交石破茂致習近平的親筆信給王滬寧。日媒分析，在美國對等關稅談判壓力下，日本執政聯盟改善對中關系的緊迫性會愈來愈明顯。