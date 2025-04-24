我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空1原因送現金 幸運乘客改票賺3000元

川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

美中關稅戰 北京：不願打也不怕打、協商大門隨時開

記者林宸誼、賴錦宏／綜合報導
中國外交部發言人郭嘉昆23日重申中方立場，不怕打關稅戰，但協商大門也隨時打開。（路透）
中國外交部發言人郭嘉昆23日重申中方立場，不怕打關稅戰，但協商大門也隨時打開。（路透）

針對美國總統川普表示，未來美國對中國關稅會大幅降低，但中國須與美國達成協議，美國財長貝森特也表態美中貿易戰不可持續，中國外交部發言人郭嘉昆23日回應說，「打，奉陪到底；談，大門敞開」。美方若真想對話談判解決問題，就應停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方對話。

澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答媒體提問時，作上述表示。郭嘉昆說，中方早就指出，「關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，脫鉤斷鏈只會孤立自己」。對於美國發動的關稅戰，中方的態度很明確：「我們不願打，也不怕打。打，奉陪到底；談，大門敞開」。

他又說，如果美方真的想透過對話談判解決問題，就應該停止威脅訛詐，在「平等、尊重、互惠」的基礎上與中方對話。一邊說要與中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是與中方打交道的正確方式，也是行不通的。

中國國家主席習近平當天在北京與到訪的亞塞拜然總統阿利耶夫舉行會談，針對美中關稅議題，習近平表示，關稅戰、貿易戰損害各國正當權益，破壞多邊貿易體制，衝擊世界經濟秩序。

日本執政聯盟領袖之一的公明黨魁齊藤鐵夫，23日訪中行程會見中國政協主席王滬寧，綜合日媒報導，王滬寧呼中日攜手因應美國關稅挑戰；齊藤則呼籲中美在報復性關稅問題上保持冷靜。

齊藤還轉交石破茂致習近平的親筆信給王滬寧。日媒分析，在美國對等關稅談判壓力下，日本執政聯盟改善對中關系的緊迫性會愈來愈明顯。

關稅 習近平 貿易戰

上一則

基輔「強硬」表態 魯比歐臨時取消倫敦會談

下一則

WSJ曝川普無意撤換鮑爾內幕：怕市場動盪、訴訟棘手

延伸閱讀

新聞評論／北京國際戰略 轉為「重視周邊」

新聞評論／北京國際戰略 轉為「重視周邊」
學者分析：美國大打關稅戰 「川習會」恐更渺茫

學者分析：美國大打關稅戰 「川習會」恐更渺茫
習近平想讓美國為中國經濟揹鍋

習近平想讓美國為中國經濟揹鍋
習近平剛離開 柬埔寨宣布修法防中國商品「洗產地」

習近平剛離開 柬埔寨宣布修法防中國商品「洗產地」

熱門新聞

自川普「解放日」記者會後，貿易顧問納瓦羅固定在白宮橢圓辦公室出入。(路透資料照)

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

2025-04-18 21:52
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）

不滿川普執政 美500萬人上街反川普

2025-04-19 18:55
美國總統川普。(新華社)

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

2025-04-17 21:47
愛馬仕表示，將對美國客戶完整轉嫁關稅成本，5月1日起將對美國所有產品漲價。 （路透）

消費者哭了…愛馬仕將轉嫁關稅成本 5月起美國產品全面漲價

2025-04-17 08:10
川普總統的第二任沒有連任壓力。(路透)

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

2025-04-20 20:16
2019年，時任美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）於大阪G20峰會進行雙邊會晤。（路透）

Politico：川習對話卡關內幕曝 貿易戰降溫「希望渺茫」

2025-04-19 22:27

超人氣

更多 >
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光