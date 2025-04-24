美中關稅戰 北京：不願打也不怕打、協商大門隨時開
針對美國總統川普表示，未來美國對中國關稅會大幅降低，但中國須與美國達成協議，美國財長貝森特也表態美中貿易戰不可持續，中國外交部發言人郭嘉昆23日回應說，「打，奉陪到底；談，大門敞開」。美方若真想對話談判解決問題，就應停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方對話。
澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答媒體提問時，作上述表示。郭嘉昆說，中方早就指出，「關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，脫鉤斷鏈只會孤立自己」。對於美國發動的關稅戰，中方的態度很明確：「我們不願打，也不怕打。打，奉陪到底；談，大門敞開」。
他又說，如果美方真的想透過對話談判解決問題，就應該停止威脅訛詐，在「平等、尊重、互惠」的基礎上與中方對話。一邊說要與中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是與中方打交道的正確方式，也是行不通的。
中國國家主席習近平當天在北京與到訪的亞塞拜然總統阿利耶夫舉行會談，針對美中關稅議題，習近平表示，關稅戰、貿易戰損害各國正當權益，破壞多邊貿易體制，衝擊世界經濟秩序。
日本執政聯盟領袖之一的公明黨魁齊藤鐵夫，23日訪中行程會見中國政協主席王滬寧，綜合日媒報導，王滬寧呼中日攜手因應美國關稅挑戰；齊藤則呼籲中美在報復性關稅問題上保持冷靜。
齊藤還轉交石破茂致習近平的親筆信給王滬寧。日媒分析，在美國對等關稅談判壓力下，日本執政聯盟改善對中關系的緊迫性會愈來愈明顯。
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