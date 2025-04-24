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川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

川普態度放軟 貝森特稱「美中先互降關稅 再來談」

記者陳熙文／華盛頓報導
財政部長貝森特23日在華府國際金融協會（IIF）發表演說，要求中國先調降對美國關稅，以利兩國談判。（路透）
財政部長貝森特23日在華府國際金融協會（IIF）發表演說，要求中國先調降對美國關稅，以利兩國談判。（路透）

財政部長貝森特23日表示，美國與中國在展開談判前，必須先降低對彼此商品徵收的高額關稅川普政府不會單方面降低關稅稅率。

「金融時報」（Financial Times）報導，貝森特（Scott Bessent）在華府告訴記者，美中雙方必須緩和局勢，他認為雙方都在等待對話。

川普總統日前疑對中國態度放軟，指145%的對中關稅太高，未來會調整，但沒有說明時間點，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）23日也表示，不會有單方面的關稅調整，指中國必須與美國達成協議。

貝森特23日出席國際金融協會發表談話，他表示，中國作為世界第二大經濟體，卻還被世界銀行視為「發展中國家」，這是荒謬的。

川普22日表示，145%的對中關稅太高了；川普指出，是因為種種其他因素，才累積到這個程度，未來不會這麼高，會做調整，但不會降至零。

川普是否對中國的態度放軟？李維特23日表示，這不是合適的形容，並表示，川普不會放棄達成公平貿易，也不會放棄讓中國停止剝削美國。

針對川普何時會調降對中關稅，李維特說，美國不會單方面調整對中關稅，中國必須與美國達成貿易協議；李維特說，美方對此抱持樂觀，到時會由川普決定如何做出調整。

不過，李維特說，美國也必須看到中國調降對美關稅和非關稅障礙。

貝森特在演說中則表示，美國優先不代表美國唯一，而是希望深化與貿易夥伴的合作和相互尊重；貝森特指出，美國優先是要擴大美國對國際貨幣基金（IMF）和世界銀行等國際機構的領導力；貝森特說，美國優先希望恢復國際經濟體系的公平性。

貝森特表示，中國需要重新平衡，中國近期的資料顯示其經濟仍傾向製造業；貝森特說，中國的成長仍仰賴製造業出口，若現況不改變，勢必將創造更嚴重的貿易不平衡。

貝森特說，中國現行的經濟模型是建立在用出口來解決所有經濟問題，但這模型無法持續下去；他表示，中國必須做出改變，美方也希望幫助中國改變，因為美國也需要重新平衡。

貝森特說，中國可以開始轉型，從過度出口轉向內需，認為這樣的轉型將協助全球重新平衡。

貝森特在演說中，除了批評國際貨幣基金花太多資源在氣候變遷、性別、社會議題上，貝森特也呼籲世界銀行應該設定好明確的「畢業時間」（graduation timeline），讓早有資格畢業的國家可以畢業。

貝森特說，世界銀行至今仍視世界第二大經濟體、中國是「發展中國家」是荒謬的（absurd）。

貝森特說，雖然中國的崛起非常快速且令人讚嘆的，但如果中國想要在全球經濟中扮演與其重要性相稱的角色，中國必須向上畢業（graduate up）。

關稅 川普 美國優先

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