川普態度放軟 貝森特稱「美中先互降關稅 再來談」

財政部長貝森特23日在華府國際金融協會（IIF）發表演說，要求中國先調降對美國關稅，以利兩國談判。（路透）

財政部長貝森特23日表示，美國與中國在展開談判前，必須先降低對彼此商品徵收的高額關稅 ，川普 政府不會單方面降低關稅稅率。

「金融時報」（Financial Times）報導，貝森特（Scott Bessent）在華府告訴記者，美中雙方必須緩和局勢，他認為雙方都在等待對話。

川普總統日前疑對中國態度放軟，指145%的對中關稅太高，未來會調整，但沒有說明時間點，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）23日也表示，不會有單方面的關稅調整，指中國必須與美國達成協議。

貝森特23日出席國際金融協會發表談話，他表示，中國作為世界第二大經濟體，卻還被世界銀行視為「發展中國家」，這是荒謬的。

川普22日表示，145%的對中關稅太高了；川普指出，是因為種種其他因素，才累積到這個程度，未來不會這麼高，會做調整，但不會降至零。

川普是否對中國的態度放軟？李維特23日表示，這不是合適的形容，並表示，川普不會放棄達成公平貿易，也不會放棄讓中國停止剝削美國。

針對川普何時會調降對中關稅，李維特說，美國不會單方面調整對中關稅，中國必須與美國達成貿易協議；李維特說，美方對此抱持樂觀，到時會由川普決定如何做出調整。

不過，李維特說，美國也必須看到中國調降對美關稅和非關稅障礙。

貝森特在演說中則表示，美國優先 不代表美國唯一，而是希望深化與貿易夥伴的合作和相互尊重；貝森特指出，美國優先是要擴大美國對國際貨幣基金（IMF）和世界銀行等國際機構的領導力；貝森特說，美國優先希望恢復國際經濟體系的公平性。

貝森特表示，中國需要重新平衡，中國近期的資料顯示其經濟仍傾向製造業；貝森特說，中國的成長仍仰賴製造業出口，若現況不改變，勢必將創造更嚴重的貿易不平衡。

貝森特說，中國現行的經濟模型是建立在用出口來解決所有經濟問題，但這模型無法持續下去；他表示，中國必須做出改變，美方也希望幫助中國改變，因為美國也需要重新平衡。

貝森特說，中國可以開始轉型，從過度出口轉向內需，認為這樣的轉型將協助全球重新平衡。

貝森特在演說中，除了批評國際貨幣基金花太多資源在氣候變遷、性別、社會議題上，貝森特也呼籲世界銀行應該設定好明確的「畢業時間」（graduation timeline），讓早有資格畢業的國家可以畢業。

貝森特說，世界銀行至今仍視世界第二大經濟體、中國是「發展中國家」是荒謬的（absurd）。

貝森特說，雖然中國的崛起非常快速且令人讚嘆的，但如果中國想要在全球經濟中扮演與其重要性相稱的角色，中國必須向上畢業（graduate up）。