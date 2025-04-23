對中新關稅三周內出爐 川普考慮豁免汽車進口零件

川普總統正考慮對他先前宣布的關稅，提供汽車製造商部分豁免。(歐新社)

白宮周三證實，川普 總統正考慮對他先前宣布的關稅 ，提供汽車製造商部分豁免。另外，川普在白宮橢圓形辦公室表示，新的對中國的關稅可能在未來兩到三周決定。他還說可能致電聯準會 主席鮑爾 。

稍早之前，英國金融時報報導，川普計劃在5月3日最後期限之前，給予汽車製造商部分豁免，他們自中國進口的零件不會被課徵為打擊芬太尼生產而加徵的關稅，也不會被徵收針對鋼鐵與鋁材的關稅。車廠和汽車政策團體一直努力遊說，希望避免多重關稅疊加，減輕產業面臨的關稅壓力。

該報導說，對所有進口外國製汽車徵收的25%關稅仍將維持不變，對汽車零件的25%關稅仍將於5月3日如期實施。

這些讓步將標誌汽車業的初步勝利，以及川普在他的最激進關稅上的又一次退縮，因為人們擔心他的關稅會推高美國汽車售價、擾亂供應鏈並導致失業。

福特、通用汽車和Stellantis在內許多汽車製造商和供應商的股價均在周三盤後交易小漲。

在白宮橢圓形辦公室簽署過教育相關行政命令後，川普被問及是否考慮調整汽車關稅政策，他表示目前沒有這樣的打算，還暗示他可能對加拿大汽車產業提高關稅。

川普說：「不，我們現在不在考慮，但未來某個時間點可能會提高。因為說實話，我們不太希望加拿大替我們製造汽車。直白一點，我們要自己造車，而我們現在也具備這樣的能力。」

川普還說，他的政府何時改變目前對中國的145%關稅稅率取決於北京。在川普身邊的商務部長盧特贒克表示，有90個國家已經就貿易問題與美國進行協商。

川普並談到，他可能給鮑爾打電話，但目前還沒有。他重申，他䛏為鮑爾不降息是個錯誤。