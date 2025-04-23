我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍楚口罩禁令擬放寬 突破紐約州預算談判僵局

押注白宮會降中國高稅率 亞馬遜、沃爾瑪賣家囤貨加國

對中新關稅三周內出爐 川普考慮豁免汽車進口零件

編譯季晶晶／即時報導
川普總統正考慮對他先前宣布的關稅，提供汽車製造商部分豁免。(歐新社)
川普總統正考慮對他先前宣布的關稅，提供汽車製造商部分豁免。(歐新社)

白宮周三證實，川普總統正考慮對他先前宣布的關稅，提供汽車製造商部分豁免。另外，川普在白宮橢圓形辦公室表示，新的對中國的關稅可能在未來兩到三周決定。他還說可能致電聯準會主席鮑爾

稍早之前，英國金融時報報導，川普計劃在5月3日最後期限之前，給予汽車製造商部分豁免，他們自中國進口的零件不會被課徵為打擊芬太尼生產而加徵的關稅，也不會被徵收針對鋼鐵與鋁材的關稅。車廠和汽車政策團體一直努力遊說，希望避免多重關稅疊加，減輕產業面臨的關稅壓力。

該報導說，對所有進口外國製汽車徵收的25%關稅仍將維持不變，對汽車零件的25%關稅仍將於5月3日如期實施。

這些讓步將標誌汽車業的初步勝利，以及川普在他的最激進關稅上的又一次退縮，因為人們擔心他的關稅會推高美國汽車售價、擾亂供應鏈並導致失業。

福特、通用汽車和Stellantis在內許多汽車製造商和供應商的股價均在周三盤後交易小漲。

在白宮橢圓形辦公室簽署過教育相關行政命令後，川普被問及是否考慮調整汽車關稅政策，他表示目前沒有這樣的打算，還暗示他可能對加拿大汽車產業提高關稅。

川普說：「不，我們現在不在考慮，但未來某個時間點可能會提高。因為說實話，我們不太希望加拿大替我們製造汽車。直白一點，我們要自己造車，而我們現在也具備這樣的能力。」

川普還說，他的政府何時改變目前對中國的145%關稅稅率取決於北京。在川普身邊的商務部長盧特贒克表示，有90個國家已經就貿易問題與美國進行協商。

川普並談到，他可能給鮑爾打電話，但目前還沒有。他重申，他䛏為鮑爾不降息是個錯誤。

關稅 川普 鮑爾 聯準會

上一則

川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整

延伸閱讀

川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整

川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整
川普經濟移民政策爭議頻仍 多項民調顯示支持率下滑

川普經濟移民政策爭議頻仍 多項民調顯示支持率下滑
稱川普逐漸失去耐性 白宮：澤倫斯基走向錯誤方向

稱川普逐漸失去耐性 白宮：澤倫斯基走向錯誤方向
川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

熱門新聞

自川普「解放日」記者會後，貿易顧問納瓦羅固定在白宮橢圓辦公室出入。(路透資料照)

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

2025-04-18 21:52
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）

不滿川普執政 美500萬人上街反川普

2025-04-19 18:55
美國總統川普。(新華社)

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

2025-04-17 21:47
愛馬仕表示，將對美國客戶完整轉嫁關稅成本，5月1日起將對美國所有產品漲價。 （路透）

消費者哭了…愛馬仕將轉嫁關稅成本 5月起美國產品全面漲價

2025-04-17 08:10
川普總統的第二任沒有連任壓力。(路透)

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

2025-04-20 20:16
2019年，時任美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）於大阪G20峰會進行雙邊會晤。（路透）

Politico：川習對話卡關內幕曝 貿易戰降溫「希望渺茫」

2025-04-19 22:27

超人氣

更多 >
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」
全美不到一成人攝取足夠纖維 這五種水果一次補足

全美不到一成人攝取足夠纖維 這五種水果一次補足
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」