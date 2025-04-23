李強致親筆信拉攏 籲日相石破茂「共同對抗保護主義」

日本首相石破茂(左)與中國國務院總理李強2024年10月10日在寮國永珍會談前握手。(路透)

共同社22日獨家報導，美、中兩國因關稅 大戰導致對立不斷加深，而中方似乎有意拉攏日本 。多名日本政府消息人士說，中國國務院總理李強已致函日本首相石破茂 ，呼籲協調應對美國川普政府的關稅措施。

報導說，日方將考慮與中國的關係，慎重看待此事。

根據日本政府消息人士說法，日方經由中國駐日本大使吳江浩收到李強的親筆信，信中說，在川普政府持續推出高關稅措施的情況下，有必要共同對抗保護主義。

共同社指出，日本政府基於重視自由貿易體制的立場，一直以來都將中方的貿易政策視為問題，兩國之間也存在諸多難題，例如中國是否解除因福島核電廠核處理水排海而對日本水產實施的進口禁令等。

針對中方呼籲，日本外務省一位資深官員表達警戒，稱「中國是自由貿易擁護者的說法與事實不符」。消息人士說，日本政府內部也有人提出，「展示對話姿態，在日中之間的難題上能夠獲得成果就行」。

石破茂前一天在日本國會發表自關稅戰爆發以來最強硬表態，直球面對川普總統帶來的貿易壓力。他表示：「如果日本放棄一切，將無法確保國家利益。」

石破茂特別強調保護日本農業的重要性：「我國一直使用各種方法保護農業，如關稅和最低准入規則。我國必須繼續保護農業，當然，我國也必須保護消費者安全。」

分析師認為，儘管石破茂的表態強硬，日本實際上需要尋找討價還價的籌碼，以期獲得美國全面豁免關稅。

早些時候，美國將部分「對等關稅」暫緩了90天，但日本仍面臨25%汽車、鋼鐵和鋁材出口關稅。

日本可能提議增加美國大米和黃豆進口，並可能放寬對進口汽車安全標準，以推動關稅談判向前發展。

日本可能在汽車、農產品領域鬆口，但石破茂明確排除為任何協議犧牲農民、降低農產品保護的可能性。