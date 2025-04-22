對中國態度放軟？川普：145%關稅太高了

總統川普。(歐新社)

總統川普 22日表示，145％的對中關稅 非常高，未來不會這麼高，指接下來會降低，但不會降至零。

川普22日出席聯邦證券交易委員會（SEC）主席阿特金斯（Paul Atkins）的宣誓儀式。

白宮 22日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，川普政府也正為與中國達成協議鋪路，認為所有涉及的一方都希望看到能達成貿易協議；李維特說，事情正朝對的方向前進。

針對媒體詢問會不會在談判中對中國抱持強硬態度，川普22日表示，他不會這樣說；川普說，他會對中國非常好，中國也會對美國非常好，看最後會發生什麼事情。

川普說，中國必須和美國達成協議，否則他們無法在美國做生意，而美國希望他們能夠參與；川普說，如果中國不達成協議，美國將設定好一個協議；川普說，這個協議會對所有人都非常公平。

針對財政部長貝森特（Scott Bessent）稱高關稅讓美中兩國像是下達禁運令（embargo），川普同意145％的對中關稅太高了；川普指出，是因為種種其他因素，才累積到145%的程度，未來不會這麼高，會做調整，但不會降至零。

川普認為，美中未來會愉快的共存，最理想的狀況可以一起合作；川普說，現在對中關稅是145%，未來不會接近這個數字。