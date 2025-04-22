通關手續繁複 DHL暫停各國寄美逾800元個人包裹

由於通關手續繁複，DHL已暫停收受800美元以上寄到美國的包裹。(路透)

國際快遞貨運業者DHL Express表示，由於美國海關監管的新要求導致清關時間延長，該公司將從4月21日起暫停運送價值超過800美元的全球B2C(企業對消費者)貨運到美國。

路透報導，該公司網站上通知未註明日期，但其資料顯示是在19日更新。DHL稱美國海關規定要求所有價值超過800元的貨物都必須經過正式的入境處理，在本月5日規定調整前，原本要到2500元才需依此程序入境。

此前高於2500元的包裹只需少量文書工作即可進入美國，DHL表示新變更「導致正式通關業務量激增，我們正在全天候處理。本公司正在努力擴大和管理增長的業務量，但無論發貨地為何處，價值超過800元的貨物都可能會遭遇多日的延誤」。

DHL表示，B2B(企業對企業)貨運不會暫停，但可能也會面臨延誤。無論是企業還是消費者，價值低於800元的貨物均不受這些變化影響。

但白宮將於5月2日起封鎖低價值包裹免關稅 的漏洞，並嚴查價值低於800元、特別是從中國和香港 寄出的包裹。川普政府聲稱，中國許多託運人透過「欺騙性的運輸方式，在貨物中藏匿非法物質、隱瞞運往美國的真實內容物」，該措施旨在「解決合成鴉片類藥物供應鏈 」，並表示該供應鏈是造成美國鴉片類藥物危機的元凶之一；北京回應 「芬太尼是美國問題，中國擁有全球最嚴格的毒品政策」。

這將影響快時尚公司Shein、低成本零售電商平台如Temu等公司。Shein和Temu都警告，由於近期全球貿易規則和關稅變化，他們將提高價格。