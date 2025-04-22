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通關手續繁複 DHL暫停各國寄美逾800元個人包裹

編譯廖振堯／綜合報導
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由於通關手續繁複，DHL已暫停收受800美元以上寄到美國的包裹。(路透)
由於通關手續繁複，DHL已暫停收受800美元以上寄到美國的包裹。(路透)

國際快遞貨運業者DHL Express表示，由於美國海關監管的新要求導致清關時間延長，該公司將從4月21日起暫停運送價值超過800美元的全球B2C(企業對消費者)貨運到美國。

路透報導，該公司網站上通知未註明日期，但其資料顯示是在19日更新。DHL稱美國海關規定要求所有價值超過800元的貨物都必須經過正式的入境處理，在本月5日規定調整前，原本要到2500元才需依此程序入境。

此前高於2500元的包裹只需少量文書工作即可進入美國，DHL表示新變更「導致正式通關業務量激增，我們正在全天候處理。本公司正在努力擴大和管理增長的業務量，但無論發貨地為何處，價值超過800元的貨物都可能會遭遇多日的延誤」。

DHL表示，B2B(企業對企業)貨運不會暫停，但可能也會面臨延誤。無論是企業還是消費者，價值低於800元的貨物均不受這些變化影響。

但白宮將於5月2日起封鎖低價值包裹免關稅的漏洞，並嚴查價值低於800元、特別是從中國和香港寄出的包裹。川普政府聲稱，中國許多託運人透過「欺騙性的運輸方式，在貨物中藏匿非法物質、隱瞞運往美國的真實內容物」，該措施旨在「解決合成鴉片類藥物供應鏈」，並表示該供應鏈是造成美國鴉片類藥物危機的元凶之一；北京回應 「芬太尼是美國問題，中國擁有全球最嚴格的毒品政策」。

這將影響快時尚公司Shein、低成本零售電商平台如Temu等公司。Shein和Temu都警告，由於近期全球貿易規則和關稅變化，他們將提高價格。

DHL聲明稱 ，這只是一項臨時措施，該公司上周回應路透提問時表示，將繼續「按照適用的海關規則和規定」處理從香港運往美國的貨物，並將「與客戶合作，幫助他們理解和適應計畫於5月2日實施的變更」。這指的是香港郵政上周指責美國取消中國內地和香港包裹的免關稅貿易條款，表示暫停向美國發送海運貨物。

由於通關手續繁複，DHL已暫停收受800美元以上寄到美國的包裹。(路透)
由於通關手續繁複，DHL已暫停收受800美元以上寄到美國的包裹。(路透)

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