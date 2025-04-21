關稅打擊… 浙江義烏批發商品 被美買家清空

在關稅戰進一步升高之前，美國進口商趕到浙江義烏搶購商品。圖為義烏國際商貿城的攤位。(路透)

在全球最大的批發市場—浙江義烏國際商貿城，由於川普 政府關稅 打擊，商品庫存被來自美國的買家搶購一空，但提高的關稅未來恐怕還是得由消費者埋單。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，位於中國浙江省的縣級市義烏是全球最大的小商品批發市場，當地有7萬5000家供應商，也是美國供應商採購廉價進口生活用品的重鎮。

張妮可(Nicole Zhang，音譯)與丈夫在義烏市經營飾品廠，每年生產600萬件髮飾約有六、七成出口至美國，不過在川普將中國進口關稅從10%提高至145%後，義烏被推上美中關稅戰最前線，包括美國零售業龍頭「目標百貨 」(Target)也不得不終止訂單或暫緩進口中國貨。

銷售貼片指甲(Press-On Nails)的業者陳金賽(Chen Jinsai，音譯)坦承今年上半年起就未向美國出口任何商品，主因就是「高關稅」；他說：「如果要我繳稅就得虧錢，我們的價錢已經壓得很低，所以稅金肯定要顧客自行承擔。」

根據浙江官方統計數據，去年義烏進出口總額達到910億美元(約6689億3000萬元人民幣)，比前一年增加18.2%，但是當前美中貿易戰充滿變數，許多供應商打算將銷售重心轉向中東和亞洲等地。

襪子製造商劉金玲(Lou Jinling，音譯)坦承美國市場只占出口業務大約一成，因此並未受到太大衝擊：「對我們來說，我們有辦法透過其他市場來彌補銷售損失。」

劉金玲還透露：「自從關稅調漲以來，有客戶要求我幫忙分攤成本，但我不會這麼做，因為我們的利潤已經很少了。」並補充道：「我覺得一般美國人很可憐，因為他們得為不斷上漲的成本埋單。」