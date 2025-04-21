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川普堅持和習近平面對面直接談 北京疑慮 美中關稅戰難解

編譯盧思綸／綜合報導
川普總統堅持直接與中國國家主席習近平會談，使美中談判卡關。圖為川普(左)2019年在大阪G20峰會場邊與習近平會面。(路透)
川普總統堅持直接與中國國家主席習近平會談，使美中談判卡關。圖為川普(左)2019年在大阪G20峰會場邊與習近平會面。(路透)

政治新聞網Politico報導，川普總統放話三到四周內與北京達成關稅協議，但他堅持與中國國家主席習近平直接一對一談判，不僅阻礙其他外交手段，也引發北京疑慮，讓美中貿易戰短期內難以降溫。

川普不願授權代表與中談判

兩名國務院前資深官員及一名業界人士透露，川普不願授權白宮代表與中方官員在北京展開緩和美中局勢的談判。另外，國會參院尚未通過川普提名駐中國大使人選，白宮也並未接觸中國駐美使館。

目前，美中缺乏任何實質外交接觸，導致兩國無法落實有效溝通。

白宮國安會前官員、布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩分析，「美中之間非正式渠道行不通，是因為川普根本不希望這些渠道發揮作用」。他說，「川普希望直接和習近平對談，就像和俄羅斯總統普亭那樣」。

北京憂習近平如澤倫斯基般遭羞辱

然而，報導指出，北京對川普堅持與習近平直接對話抱持疑慮，憂心習近平喪失優勢，若會談是公開形式，更可能像烏克蘭總統澤倫斯基那樣遭羞辱，因此傾向由具代表性的特使出面談判。彭博日前報導，中方不久前任命李成鋼擔任國際貿易談判代表，似乎在等待美方回應。

事實上，國家領袖對話並非達成協議的唯一途徑，受到雙方信任的非正式特使更有靈活度，也能為談判鋪路、促成領袖會談，而且美中之間並不缺這樣的角色，比如商界人士或前官員。

知情人士透露，高盛前總裁、現任巴里克黃金公司執行董事長桑頓自請與北京接觸，他與中國外長王毅在內的高層關係良好，但白宮對此毫無興趣。桑頓本人拒絕評論。

紐約非政府組織美中關係全國委員會會長歐倫斯也表示，只要白宮開口，他隨時都願意協助。

上月曾赴北京與中國國務院總理李強會面的參議員戴恩斯(Steve Daines)是否奉川普之命，仍然不明，該次會議焦點為芬太尼，而非貿易議題。

Politico引述兩名國會助理透露，川普甚至限制國會議員就美中貿易戰與北京溝通，多名對中鷹派議員請求與川普會面，均未獲回應。

不過，雙方祭出報復性關稅所造成的經濟衝擊，或許會成為重新啟動對話的契機。

美國前貿易談判代表柯特勒打趣說：「這讓我想到約會，兩人破局後變成『到底誰該先打電話？』但這是個過程，我們需要時間。」

川普 白宮 習近平

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