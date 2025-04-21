川普內建關稅腦？「先丟手榴彈」決策藏風險

川普總統的想法多變，關稅戰就是最好的例子。圖為川普18日於白宮回答媒體提問。(美聯社)

政治新聞網Axios報導，川普 總統內建「關稅 腦」，別再用經濟理論和市場現實去預測，對他來說這純粹是心理戰。儘管川普經常表現出「分析癱瘓」(analysis paralysis)的症狀，而且容易受到最後談話對象的影響，但「美國優先 」的保護主義是他政治思維中最根深柢固的議題。

川普的關稅思維對市場分析師來說難以捉摸，但對於熟悉他思考方式的人來說很容易理解，是存在模式的。一名參與川普政府貿易討論的高層顧問說：「過程中會有試錯法、挑戰極限和各種川普風格的做法。」

川普將關稅、改造美國經濟和重塑全球貿易視為競選的延續，並且忽視專家意見，籌組了一支聽命於他的團隊，他們無視川普不可預測性造成的金融動盪。這位顧問描述：「川普有自己的節奏，他不會改變主題，直到確保大家都接受他的看法。」

回顧川普第一任期，時任國家經濟會議(NEC)主席科恩(Gary Cohn)是自由貿易派，尚且能抑制川普加徵關稅的衝動；反觀現行的經濟團隊則幾乎全數挺關稅。

但是Axios指出，川普經常陷入「分析癱瘓」，在具體問題上也可能不夠明確，尤其容易受到最後談話對象的影響，導致同個團隊不同人釋出的訊息有所矛盾。

一名顧問表示以前和川普在商業交流上就見識過，他描述：「大家開完會都同意了，然後我們只希望川普離開辦公室搭電梯時，門房不要跟他講話，因為他有50%的可能立刻改變立場，支持門房的意見。」

然而，川普在政治議題上可能比批評者所想得要始終如一。Axios提到，川普在1987年拜訪新罕布夏州，首次表達競選公職興趣時就展現「美國優先」的政治DNA。他當時在樸茨茅斯商會演講，稱「那些占美國便宜的國家應該幫我們還清2000億美元的赤字」。彼時他鎖定的國家是日本，如今則是中國。

盡管川普對關稅的執著有其內在邏輯，但在主流經濟學界幾乎毫無支持。

密西根大學經濟學者沃夫斯(Justin Wolfers)直言，川普的團隊正試圖執行一項「沒有任何經濟學者相信的政策」，他批評川普的經濟幕僚「沒有給出他真正需要的諫言」。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)也警告，川普的關稅政策將推高通膨，引來川普揚言開除他，雖然法律並不允許總統撤換聯準會高層。

一名白宮外部顧問則試圖為川普辯護，稱「看似瘋狂的背後其實有邏輯」，但也坦言川普的「先丟手榴彈」策略註定會很顛簸。