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跟中賽跑 川普90天和75國談好貿易協議 宛如不可能的任務

記者顏伶如／即時報導
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川普直接參與美日談判，日本首相石破茂打算在近期訪問華府，再和川普會談。(路透)
川普直接參與美日談判，日本首相石破茂打算在近期訪問華府，再和川普會談。(路透)

川普總統上周親自出馬，加入政府高層與日本官員之間的貿易談判，美聯社報導分析，由此可見美國祭出關稅措施之後經濟受到震撼，談判結果關係重大，川普政府希望讓民眾了解現正爭取盡快與貿易夥伴達成協議。國家廣播公司(NBC)報導則說，川普要在不到90天的期限裡跟75個貿易夥伴取得協議，彷彿面臨「不可能的任務」。

財政部長貝森特(Scott Bessent)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)16日與日本官員談判時，川普也加入會議。川普會後在社群媒體發文寫道：「很榮幸跟日本貿易代表團見面。獲得重大進展。」

日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)17日在東京對媒體說，日方首席談判代表赤澤亮正(Ryosei Akazawa)從華府回報說，與美國完成「非常坦率且有建設性」的對話。石破茂說，將密切關注部長級談判的後續發展，並打算在適當時機前往華府拜會川普。

美聯社報導，川普決定親自出馬參加美日貿易談判，展現想要盡快達成協議的態度，因為中國目前也正與其他國家展開一連串談判。對於向來以「交易高手」自居的川普來說，目前情勢堪稱一大考驗，世界各國都希望盡可能降低美國關稅帶來的潛在傷害。

國家廣播公司分析，貿易談判通常需要耗時數月，甚至數年之久，由於談判內容涉及不同國家、不同產業，聯邦政府數十個部門的官員都必須參與其中。

過去曾參與談判的貿易代表指出，川普等於跟時間賽跑，必須在90天期限之前跟數十個貿易夥伴取得協議，由於時間受到壓縮，談判策略、配套措施恐怕都將遭遇障礙，川普可能爭取的利益可能也因此縮水。

其他國家建立重大貿易壁壘有其原因，例如為保護本土重要產業、衛生與安全標準與美國看法不同。了解各國政治、文化細微差別的同時，貿易談判需要反覆討論，時間冗長，牽涉不同聯邦部門的數十名官員。

前貿易代表辦公室法律顧問丸山(Warren Maruyama)說，談判不容易，曠日廢時，往往要耗時數年。

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