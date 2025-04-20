我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穿高奢華服開名車？真正富豪和你想的不一樣

投資人急尋避風港 川普關稅亂局下 這些資產受青睞

日、韓與美貿易談判本周登場 各有盤算

編譯任中原／綜合外電
為豁免汽車等商品關稅，日本及南韓本周將於在華府與美國進行貿易談判。(路透)
為豁免汽車等商品關稅，日本及南韓本周將於在華府與美國進行貿易談判。(路透)

日本南韓本周將於在華府與美國進行貿易談判，日本準備以擴大進口美國稻米、並且放鬆進口美國汽車的檢驗流程為籌碼，爭取取消24%的對等關稅，並且豁免於汽車和鋼鋁關稅，南韓也願意與美方討論降低非關稅障礙之道，以確保汽車及半導體能夠豁免關稅。

NHK報導，日本財務大臣加藤勝信計劃於24日與美國財長貝森特、商務部長盧特尼克與貿易代表葛里爾進行第二輪談判，在日本稻米供應短缺導致米價大漲之際，日方計劃提議增加採購美國的稻米、黃豆及能源產品，並考慮放鬆汽車進口安全法規，因認為在車輛碰撞測試方面有放鬆的空間，日本也願意承諾擴大投資美國，尤其是能源領域。

日本將尋求美國取消對日本產品課徵的24%對等關稅，還要求華府豁免日本於汽車和鋼鋁關稅之外。日美4月16日進行第一輪會談，美方曾指出日本在汽車和稻米等領域設置非關稅障礙，並要求日本放寬對進口牛肉與馬鈴薯的檢驗標準，並擴大進口量。

日本首相石破茂表示，在與美方討論匯率議題時，將強調「公平」，但他日前也表示，把安全與貿易議題綁在一起談「不甚恰當」。

南韓也將於周四、五（24-25日）在華府與美國談判，將由代理副總理兼企劃財政部部長崔相穆與產業通商資源部部長安德根，與貝森特及葛里爾會談。

安德根表示，「我們計劃執行全面性策略，以消除輸美汽車及半導體等產品的關稅」，韓方也對美國總統川普可能介入談判，有所準備。南韓輸美汽車面臨25%的關稅威脅，晶片及藥品也是美國的可能目標。

南韓代總統韓悳洙表示，南韓不會「完全反擊」美方關稅，考慮購買美國液化天然氣（LNG）及商用飛機，並加強造船合作。南韓也願意討論對美方實施的非關稅障礙，包括汽車廢氣排放標準、藥品訂價透明度、進口美國牛肉議題，以及對Netflix等美國內容提供者收取網路費用等。

不過，由於貿易談判通常費時多年，而美國要在90天內與數十個國家完成談判，為了趕進度，曾任美國貿易代表署（USTR）法律顧問的Wiley Rein合夥人佩契認為，美國未來幾個月可能會先與多國敲定臨時協議，擬定協商時程與範圍，並且可能無限期暫停對等關稅。

關稅 日本 南韓

上一則

川普希望俄烏本週達成協議 承諾可與美做大生意

下一則

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

延伸閱讀

南韓下周上川普關稅談判桌 韓媒曝美主動聯繫 雙方陣容曝光

南韓下周上川普關稅談判桌 韓媒曝美主動聯繫 雙方陣容曝光
川普對中國商品加徵高額關稅 美擬設工作小組改善供應鏈

川普對中國商品加徵高額關稅 美擬設工作小組改善供應鏈
美國擬對中製船 收最高150萬元港口費 中方：損人害己

美國擬對中製船 收最高150萬元港口費 中方：損人害己
川普等不到習近平來電 美貿易代表：美中領袖無通話安排

川普等不到習近平來電 美貿易代表：美中領袖無通話安排

熱門新聞

白宮最新聲明指出，由於中國採取報復行動，對中國進口美國的商品關稅已由現在的145%提高至245%。(白宮官網截圖)

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%

2025-04-16 00:58
美國總統川普14日在白宮南草坪出席行程。美聯社

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

2025-04-15 11:29
自川普「解放日」記者會後，貿易顧問納瓦羅固定在白宮橢圓辦公室出入。(路透資料照)

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

2025-04-18 21:52
哈佛大學(Harvard University)成為公開反抗川普政府要求配合改革的首例。路透

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

2025-04-16 02:28
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）

不滿川普執政 美500萬人上街反川普

2025-04-19 18:55
美國總統川普。(新華社)

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

2025-04-17 21:47

超人氣

更多 >
裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」
繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友

繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友
Politico：川習對話卡關內幕曝 貿易戰降溫「希望渺茫」

Politico：川習對話卡關內幕曝 貿易戰降溫「希望渺茫」
公校掠影／不會拼寫閱讀 康州「優秀高中生」竟是文盲？

公校掠影／不會拼寫閱讀 康州「優秀高中生」竟是文盲？
時隔19年再扮白娘子… 劉濤魅力不減 一次搭「12個許仙」

時隔19年再扮白娘子… 劉濤魅力不減 一次搭「12個許仙」