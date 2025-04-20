CNBC民調：55%民眾不滿川普經濟政策

財經新聞網站CNBC 19日公布最新民調 ，顯示有逾半民眾不認同川普 總統的經濟政策，他僅獲得43％的滿意度；民調機構蓋洛普(Gallup)近日也公布調查，指川普第一季的平均民調雖然高於第一任期，滿意度卻低於多數前任總統。

CNBC訪問全美1000名民眾，於19日公布對川普的滿意度調查；在整體滿意度方面，川普獲得44%的滿意度，另有51%的民眾不滿川普的執政表現；CNBC民調並指出，不滿川普經濟政策的民眾高達55%，他僅獲得43%的滿意度。

CNBC指出，這是川普的經濟政策首次在其民調中，不滿的程度大於滿意度。

該調查的執行者(pollster)分析指出，川普得以在去年總統大選中勝選，主要是民眾希望他能改善經濟，但民眾對目前看到的結果並不喜歡。

此外，蓋洛普17日也公布川普第一季的平均民調，川普獲得45%的總體滿意度，雖然高於第一任期的表現，卻低於其他二戰後當選的美國總統同期民調，包括小布希(58%)、歐巴馬(63%)和拜登(56%)等；蓋洛普並指出，各位總統上任後的第一季平均民調為59%，但川普的民調結果低於平均值。

在經濟方面，蓋洛普指出，面對4月的經濟動盪，仍有44％的民眾認為川普會在經濟政策上做出正確的決定，其中30%非常贊同、14%相當贊同。

雖然有54%的民眾對川普的經濟政策不抱持信心，但民眾對川普的在經濟議題上的信心程度仍高於兩黨領袖，包括聯邦眾院 議長強生(Mike Johnson)(36%)、聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)(37%)、眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)(30%)、聯邦參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)(25%)等。

此外，根據經濟學人與YouGov最新的聯合民調，川普現在只獲得42%的滿意度，民眾對他的滿意度每況愈下，尤其是在川普宣布對等關稅政策之後。