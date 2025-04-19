川普對中國商品加徵高額關稅 美擬設工作小組改善供應鏈

由於川普政府對中國商品加徵高額關稅，將導致供應鏈限制的問題，因此已開始討論組建一個工作小組。（美聯社）

哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，多名消息人士透露，由於川普 政府對中國商品加徵高額關稅 ，將導致供應鏈限制的問題，因此已開始討論組建一個工作小組，以便在未能與中國政府談判取得突破的情況下，緊急處理這些問題。

消息人士稱，目前有關成立工作小組的具體情況，還未敲定任何細節，但成員可能包括美國副總統范斯、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、白宮 國家經濟委員會主席哈塞特、白宮經濟顧問委員會主席米倫，以及美國貿易代表葛里爾。

川普先前說，中國已主動尋求談判，希望能達成協議。

另一位川普政府官員則說，為因應關稅實施後情況，當局已有一段時間在著手處理供應鏈問題。

在白宮和北京當局相互祭出一系列報復性關稅之後，藥品、半導體、電子設備和關鍵礦產可能面臨供應壓力。

川普對自中國進口商品關稅上調至145%，北京方面也對美國商品課徵報復性關稅。

這是川普對數十個國家都加徵關稅的一環，儘管川普政府已開始尋求與貿易夥伴進行談判，但這場貿易戰仍令投資人震驚，並引發對美國通膨升溫和經濟放緩的擔憂。

針對美方對中國加徵高額關稅，中國外交部已多次回應。中國外交部發言人日前強調，美方對陸輪番加徵畸高關稅已淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆。