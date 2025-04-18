會義大利總理 川普：相信能與歐盟、中國達貿易協議

川普總統（右）17日在白宮會見義大利總理梅洛尼（左）時表示，希望與歐盟和中國達成協議。（美聯社）

美中貿易戰持續延燒，川普 總統17日表示，所有國家都想與美國會面，包括中國；川普表示，中方的高層官員已經多次與美方聯繫；他估計，美國與各國的關稅 談判可能在三至四周內完成。

面對川普的關稅政策，各國陸續與美方展開談判，川普17日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上指出，他除了在16日與日本談判代表、日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正會面，也與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話。

川普17日與義大利總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）在白宮會面；梅洛尼指出，雙方討論到很多雙邊可以合作的議題，包括國防、經濟、太空和能源；梅洛尼說，義大利會提高能源進口，以及義大利正在發展的核能。

梅洛尼也說，這不只是攸關義大利，也關係到全歐洲；梅洛尼說，或許美國與歐洲之間現在有一些問題，但她呼籲現在是大家坐下來找出解決方案的時刻；梅洛尼感謝川普已經接受邀請，不久後將訪問羅馬，並希望川普藉此機會訪問歐洲。

財政部長貝森特（Scott Bessent）日前表示，美國現在鎖定英國、澳洲、印度、南韓和日本，優先簽訂新的貿易協定。

貝森特17日表示，美方正與15個大型經濟體談判，美方16日與日本代表團見面，也已經與歐盟通過話；美方正與印度溝通，而南韓將在下周與美國談；川普也預告，美國預計下周將與烏克蘭簽署礦產協議。

針對美中貿易戰的狀況，川普17日稍晚在白宮簽署行政命令時再度表示，他與中國國家主席習近平有很好的關係，希望能夠維持下去。

川普也表示，中國的高層官員在美中關稅戰開打後已多次向美方聯繫，他相信習近平也都有掌握；至於川普有沒有和習近平直接通話？川普則是拒絕回答這項問題，認為他不適合做出回答。

川普也說，他不希望中國繼續提高關稅，認為一旦關稅達到一個高度，民眾就不想要消費；川普說，他不希望關稅達到那樣高的程度；川普說，他會希望關稅能夠降低一點，因為他希望民眾願意消費。