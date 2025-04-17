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川普關稅頻變 買家花20倍海運費運加密幣礦機 結果竟白忙一場

編譯季晶晶／綜合外電
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美國總統川普的對等關稅計畫反覆無常，害慘了在泰國、印尼和馬來西亞組裝和銷售加密貨幣挖礦機的美國公司。圖為比特幣示意圖。（歐新社）
美國總統川普的對等關稅計畫反覆無常，害慘了在泰國、印尼和馬來西亞組裝和銷售加密貨幣挖礦機的美國公司。圖為比特幣示意圖。（歐新社）

美國總統川普的對等關稅計畫反覆無常，害慘了在泰國、印尼和馬來西亞組裝和銷售加密貨幣挖礦機的美國公司。他們先前緊急包機，還安排駁船和卡車，要搶在關稅生效前，將設備由東南亞運往美國，然而川普隨即宣布緩徵，等於讓他們白忙一場，還須承擔額外的財務損失，因為那時的海空運費全面飆漲。 

泰國、印尼和馬來西亞已經成為加密貨幣挖礦機的組裝和經銷重鎮，但川普的對等關稅計畫預計對這三個國家分別課徵36%、32%和24%的關稅，令美國的礦機買家面臨超過8,000萬美元的潛在關稅風險。

加拿大貨運代理公司Sealion Cargo緊急協助美國客戶租用五架飛機，同時監督數十輛卡車和駁船， 以便價值3.3億美元的設備能在4月9日前運抵美國。

但川普當天宣布，暫緩對數十個貿易夥伴徵收較高關稅90天，使得上述努力白白浪費人力和物力卻不具意義。根據知情人士，為了與時間競賽，這次花在空運上的費用是平常的四倍，海運費用則是平常的20倍。

對加密貨幣挖礦而言，關稅威脅極具破壞性：加密貨幣礦工很大程度都依賴中國大陸的供應商，而他們的機器多半從東南亞進口。川普被視為對加密貨幣友好的總統，他的新關稅政策卻明顯不利於美國的加密貨幣挖礦公司。

挖礦硬體供應商兼顧問Synteq Digital的執行長Taras Kulyk表示，過去兩周，有許多人詢問有關在美國境外尋找產能的問題。他表示， 很難預測關稅豁免能持續多久，不確定性太大了。

關稅 貨幣 川普

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