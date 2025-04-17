「美日重大進展」川普罕見親自出席關稅談判 日媒：日方恐處境艱難

美國川普總統（右）16日在白宮接見前來進行關稅談判的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正（左）。（取材自Truth Social / Donald J. Trump）

日本 經濟再生擔當大臣赤澤亮正16日前往美國白宮，先與川普 總統會晤約50分鐘，隨後才美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等官員召開閣員級磋商。共同社認為，川普親自接見層級較低的赤澤亮正堪稱罕見，反映出美方打算在短期內取得具體成果的強烈意願，日方可能會面臨艱難談判。

根據此前新聞，赤澤已表達對美方關稅 措施的遺憾之意，要求重新檢討關稅內容，同時也向川普轉達首相石破茂的意見，希望雙邊能盡快實現「讓日美經濟共同強化、雙贏的全面協議」。川普會後上自家社群媒體Truth Social發文，稱「很榮幸剛才能與日本貿易代表團會面，雙方取得重大進展！」

共同社發表的側記認為，對美國而言，能否以關稅為籌碼迫使日本讓步，將成為今後談判的試金石。此外，川普當天一早發文表示，「日本今天會來協商關稅、軍事支持的費用和『貿易公平』」，宣布自己將一起出席，「希望可以達成一些什麼，對美國和日本都很好（極好！）」，也表明川普渴望在作為招牌的經濟等領域能實實在在得分。

另一方面，中國在關稅問題表明跟美國「奉陪到底」，中國國家主席習近平同一時間出訪東南亞三國。共同社認為，川普政府對陸方擴大影響力同樣頗為警惕，與相關主要國家盡快解決問題、鋪平道路，從而建立協調關係，可能也是美方目的之一。

共同社前一天的分析指出，日美關稅談判是一項非同尋常的交涉。美方對貿易逆差等日益不滿，日本則打算要求調整單方面徵收高關稅做法，與追求互利共贏的常規貿易談判不同，日方將難以避免被牽著走的局面。

分析也提及，多數觀點認為，高關稅政策將造成通貨膨脹等問題，將對美國經濟造成打擊。日本政府不宜一味讓步，而是必須說服美方相信調整關稅對美國經濟亦有必要。