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經濟失序＋外交挫敗 CNN：川普自毀信譽 深陷自製危機

編譯徐榆涵／即時報導
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美國總統川普近期的關稅戰行動形同自毀美國信譽。(歐新社)
美國總統川普近期的關稅戰行動形同自毀美國信譽。(歐新社)

美國總統川普兩周前宣布「解放日」關稅政策，意圖重塑美國在全球貿易的地位，卻引爆新一輪貿易戰與國際金融市場震盪，讓白宮陷入內外交迫的困境，不只美國商貿、旅遊業、金融市場的形象遭受重創，就連最安全穩定的美國國債與美元匯率，都出現不利警訊。

彭博資訊報導，中國政府已暫停接收波音公司飛機與零組件的交貨，對這家仍在虧損的美國航空巨頭來說無疑是雪上加霜。波音長期以來被視為美國製造業的象徵，直接或間接支撐全美超過160萬個工作機會，其競爭對手歐洲的空中巴士公司則有望因此受惠。

此外，中國報復性關稅已全面生效，美國對中出口產品加徵高達145%的關稅，使中國市場對美製商品的需求急遽下滑。蘋果、NIKE、特斯拉與星巴克等美國品牌也正面臨中國本土品牌的夾擊，市場占有率持續流失。

猶他州立大學經濟學教授吉爾伯特（John Gilbert）指出：「這不只是各國政府的報復，更是一種消費者對美國品牌的集體抵制。即使日後達成協議，這種反感也未必能立即消除。」

不只貿易受創，美國旅遊業也遭殃。根據Axios分析，美國主要機場的外國旅客入境人數在上月底暴跌20%，與去年同期相比出現明顯差距。這對年產值超過2兆美元的美國觀光產業是一大警訊。

歐洲多國、加拿大與中國早在新關稅宣布前就已對赴美旅遊發布警示，提醒民眾可能在入境時遭到刁難或拘留。許多加拿大人甚至取消赴美行程，以表達對川普政策的不滿。

華府目前的政策搖擺與不確定性也持續損害投資者信心。連全球最被視為穩定的資產之一的美國國債市場，近期也波動異常，甚至開始出現與風險資產類似的價格反應，顯示投資人對美國政府償債能力與經濟管理能力產生動搖。與此同時，美元價值下滑，也反映市場對美國作為「全球避風港」的角色產生質疑。

美國外交關係協會高階研究員克雷博－瑞迪克（Heidi Crebo-Rediker）直言，「這是我有生以來見過對美國金融市場信譽最大的自傷行為之一」，稱「2008年金融海嘯來自外部衝擊，而這次，問題來自白宮本身。」

在國內政局方面，川普政府與美國法院、高等教育界、法律界及主流媒體持續交鋒，引發憲政危機隱憂。這場由白宮主導的貿易戰，不僅讓美國在國際間形象受損，也對內部穩定造成巨大挑戰。

關稅 白宮 川普

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