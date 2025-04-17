習近平推全球南方 籲抵制「小院高牆、濫徵關稅」

中國國家主席習近平連日在東南亞國事訪問，主張聯合「南方全球」對抗美國關稅壓力。圖為習近平（左）與馬來西亞總理安華會面。（新華社）

美國與中國關稅 戰升溫之際，中國國家主席習近平 訪問越南、馬來西亞和柬埔寨。習近平16日與大馬最高元首易卜拉欣、首相安華會談時喊話推動「全球南方」聯合自強、共同發展，並呼籲以開放包容團結合作，「抵制脫鉤斷鏈、小院高牆和濫徵關稅」。

白宮15日發布事實清單，指中國商品將面臨高達245%關稅；白宮指出，川普 總統已簽署行政命令，要求商務部針對美國對進口關鍵礦物和其延伸產品的依賴展開調查，是否會影響美國的國家安全。

川普總統16日親自參與和日本代表團的關稅談判；川普表示，他非常榮幸能與日方會面，雙方的討論「非常有進展」（big progress）。

牛津大學日本政治和國際關係助理教授戈韋拉（Kristi Govella）分析指出，日本對川普的關稅政策有三種反應，一是對內的，包括日本總理石破茂視其為國家危機，並呼籲日本政黨團結一致來解決問題。學者認為，日方未持報復立場，並認為現在最好的談判手段，就是讓川普贏。

至於什麼才是與川普最佳的談判手段？華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問賴因施（William A. Reinsch）認為，比起獲得什麼，贏得勝利對川普來說更重要，特別是川普喜歡用零和思維看事情。

習近平在結束越南訪問行程後，15日抵達馬來西亞，16日分別會見易卜拉欣，與安華會談，發表「關於構建高水平戰略性中馬命運共同體的聯合聲明」。這是習近平時隔12年，再到馬來西亞國事訪問，中國官媒央視新聞報導稱，習此行不僅對推動中馬關係提質升級具有重要的里程碑意義，也將為「全球南方」團結自強，地區和平穩定發展作出新貢獻。

習近平會見易卜拉欣時表示，中國支持馬來西亞擔任東協輪值主席國工作，願和馬方一道落實其提出的三大倡議，「推動全球南方聯合自強、共同發展」。與安華會談時，習近平表示願盡早簽署「中國—東協自由貿易區升級議定書」，以開放包容的亞洲價值觀，回應弱肉強食的叢林法則，以亞洲的穩定性和確定性，應對世界的不穩定和不確定。

習近平在出席安華晚宴時指出，「面對當前國際秩序和經濟全球化遭受衝擊，兩國將同地區國家團結一致，共同抵禦地緣政治和陣營對抗暗流，突破單邊主義和保護主義逆流、保護好亞洲家園美好發展前景」。