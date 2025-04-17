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川普稱哈佛是個「笑話」不滿足要求 將喪失國際生招收權

對等關稅收多少？川普喊日收20億 CBP數據卻僅有5億

編譯徐薏茹／綜合報導

海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)14日向財經網站CNBC透露，自4月5日以來，CBP根據新的對等關稅措施已經徵收超過5億元，這個數據似乎與川普總統的說法相矛盾。

CBP發布更新資訊前，曾遇到長達10小時的財務系統故障，後者導致美國進口商無法輸入一個號碼，該號碼可豁免已在海中航行的貨輪免於支付較高關稅。

CBP在聲明中表示：「即便在短暫的故障期間，CBP每日平均2億5000萬元的收益流仍未中斷。」該局又稱，自2025年1月20日以來，總統實施的15項貿易行動已帶來超過210億元的總關稅收入。

川普不斷表示美國每日從關稅獲得20億元收入，包括他所謂「對等」關稅的直接收入。川普8日出席共和黨全國委員會晚宴時就表示 ，「美國正在靠關稅發大財」，現在已每天賺進幾乎20億元。但他沒有提出明確證據佐證，也無具體說明是如何計算出來。

財政部14日發布的最新數據顯示，財政部的每日結單中根據「海關及特定貨物稅」(Customs and Certain Excise Taxes)列出的總存款為3億500萬元。所有關稅由美國海關在入境點收取。

4月初，川普政府對數十個國家徵收高額關稅，數小時後，暫時將大部分關稅調降為10%，對中國的關稅除外。與此同時，川普政府仍維持汽車產業的專項關稅，並且預計將公布製藥產業的新關稅政策。

關稅 川普 CBP

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