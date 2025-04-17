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日本首相石破茂將赴美 親自與川普進行關稅談判

編譯徐榆涵／即時報導
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日本首相石破茂先前與美國總統川普在白宮會面。路透
日本首相石破茂先前與美國總統川普在白宮會面。路透

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正16日親自飛往美國，在白宮與總統川普、財政部長班森特進行約1小時的關稅談判，會後川普發文表示，取得重大進展。對此，日本首相石破茂17日表示，將視美日未來關稅協商進展，選擇「最適當的時機」訪問美國，並與川普會談。

路透報導，石破茂表示，目前美日雙方在關稅政策上的立場仍存在差距，但評價此次會談為「有助於促成後續協議的良好開端」，並強調內閣將「把這項議題作為最優先事項，全力以赴處理」。

石破茂還說，自己將根據未來關稅協議的進度，在適當的時機親自前往美國與川普進行日美高峰會談，與其進行直接討論。

富士新聞網報導，日美雙方美東時間16日下午4時30分左右在白宮舉行關稅談判。赤澤在這次協商中，已正式向美國表達對關稅措施的遺憾之意，並要求重新檢討關稅內容。

赤澤同時也向川普轉達石破茂的意見，希望雙邊能盡快實現「讓日美經濟共同強化、雙贏的全面協議」。

川普在談判結束後在社群平台真實社群（Truth Social）發文表示，「很榮幸剛才能與日本貿易代表團會面，雙方取得重大進展！」

關稅 川普 石破茂

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